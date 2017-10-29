«الطائرة» خارج دائرة أفضل 15 منتخباً في آسيا

دبي (الاتحاد)
اعتذر منتخبنا الوطني للكرة الطائرة عن عدم المشاركة في مجموعة غرب آسيا، التي ضمت السعودية والعراق والبحرين، بعد أن اختار الاتحاد القاري أفضل 15 منتخباً للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى «أولمبياد طوكيو»، وبعد اعتذار البعض فتح باب الطلبات للمشاركة في المجموعات ليعتذر «الأبيض» عن عدم خوض مباريات غرب آسيا.
وأوضح سالم نايف الكثيري النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة الطائرة أن لجنة المنتخبات برئاسة الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم وضعت استراتيجية من أجل انتقاء المواهب في بطولات المناطق وفق مواصفات الطائرة الحديثة من أجل تكوين منتخب «الأمل» مواليد 2000 لرسم صورة طيبة عن اللعبة في المرحلة المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية وتقدير المسؤولية.
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وأشار إلى أن مدربي بعض الأندية همهم الأول والأخير يتمثل في الوصول إلى منصات التتويج دون التركيز على اختيار الخامات التي تخدم مسيرة النادي الأول، وبعد ذلك المنتخبات الوطنية.
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وقال: يجب أن تكون بداية المنتخبات بالمنافسة على البطولات الخليجية ثم التدرج في البطولات الآسيوية من أجل الوجود مع الكبار في «الأولمبياد»، وهذا الأمر يتطلب جهداً كبيراً مع التأكيد على أن الاتحاد هو الشريك الأصيل مع الأندية من أجل تحقيق الطموحات التي يصبو إليها كل منتسب إلى اللعبة.