«الطائرة» خارج دائرة أفضل 15 منتخباً في آسيا

دبي (الاتحاد)

اعتذر منتخبنا الوطني للكرة الطائرة عن عدم المشاركة في مجموعة غرب آسيا، التي ضمت السعودية والعراق والبحرين، بعد أن اختار الاتحاد القاري أفضل 15 منتخباً للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى «أولمبياد طوكيو»، وبعد اعتذار البعض فتح باب الطلبات للمشاركة في المجموعات ليعتذر «الأبيض» عن عدم خوض مباريات غرب آسيا.

وأوضح سالم نايف الكثيري النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة الطائرة أن لجنة المنتخبات برئاسة الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم وضعت استراتيجية من أجل انتقاء المواهب في بطولات المناطق وفق مواصفات الطائرة الحديثة من أجل تكوين منتخب «الأمل» مواليد 2000 لرسم صورة طيبة عن اللعبة في المرحلة المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية وتقدير المسؤولية.

وقال: القاعدة الصحيحة هي أساس النجاح، ويجب أن تبدأ الأندية في انتقاء المواهب من المدارس التي هي مفتاح «الأولمبياد»، وظللنا نطالب مراراً وتكراراً هذه الأندية بالنزول إلى المدارس من أجل انتقاء المواهب بعد أن تفاجأنا بوصول اللاعبين إلى فئتي الناشئين والشباب من دون أساسيات اللعبة، وهذا من صميم عمل مدربي الأندية.

وأشار إلى أن مدربي بعض الأندية همهم الأول والأخير يتمثل في الوصول إلى منصات التتويج دون التركيز على اختيار الخامات التي تخدم مسيرة النادي الأول، وبعد ذلك المنتخبات الوطنية.

وأرجع الكثيري وجود لاعبين أعمارهم 50 سنة في صالات اللعبة إلى ما يحدث في المراحل السنية بعدم تركيز المدربين على أساسيات اللعبة، وإفراز لاعبين بمواصفات الطائرة الحديثة من أجل الارتقاء بها ودفع مسيرتها إلى الأمام، حيث يتحمل بعض مدربي المراحل السنية في الأندية مسؤولية ما يحدث، مشدداً على أن القاعدة الصحيحة هي أساس أي نجاح.

وقال: يجب أن تكون بداية المنتخبات بالمنافسة على البطولات الخليجية ثم التدرج في البطولات الآسيوية من أجل الوجود مع الكبار في «الأولمبياد»، وهذا الأمر يتطلب جهداً كبيراً مع التأكيد على أن الاتحاد هو الشريك الأصيل مع الأندية من أجل تحقيق الطموحات التي يصبو إليها كل منتسب إلى اللعبة.