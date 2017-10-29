اتحاد كلباء يكسب الجالية السورية برباعية

كلباء (الاتحاد)

يكثف اتحاد كلباء تدريباته لدوري الدرجة الأولى، عندما يلاقي رأس الخيمة في الجولة الأولى، وخاض «النمور» تجربة بملعبه مساء أمس الأول أمام الجالية السورية، وحقق الفوز 4 - 1، وأشرك الجهاز الفني، بقيادة الفرنسي محمد ديجابور، عدداً كبيراً من اللاعبين، واطمأن على جاهزية الجميع قبل خوض أولى مباريات الموسم، من أجل العودة السريعة إلى مصاف «المحترفين»، وظهر البرازيلي تياجو سانتوس بمستوى جيد، كما أن معنويات «النمور» أصبحت مرتفعة، بعد قرار إلغاء عقوبة البرازيلي جوستافو دي سانتوس الذي تعرض للطرد في لقاء بني ياس، بالجولة الثانية من التصفيات التمهيدية للكأس، وأصبح جاهزاً للعب مع الفريق في انطلاقة الدوري.

وعبر محمد ديجابور عن رضاه على مشوار الفريق إلى الآن، وتأهله إلى دور الـ 16 للكأس، بتصدر المجموعة الثانية، وحصد 12 نقطة من 4 انتصارات وخسارة وحيدة أمام دبا الحصن، مشيراً إلى أنها بداية جيدة لتحقيق طموحات الفريق الباحث عن العودة مجدداً إلى «المحترفين».

وقال: إدارة النادي وفرت كل الإمكانيات، من أجل أن يعمل الجهاز الفني بأريحية كبيرة، ولدى الفريق مواهب جيدة ولاعبون ذوو خبرة، كما أن الأجانب من العناصر الجيدة، رغم أنهم تعرضوا لعقوبات مختلفة في التصفيات ولم نستفد منهم جيداً.