ناصر مسعود: لن أعتزل «الحراسة» في «الأربعين»!

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

قرر الجهاز الفني لمصفوت، الاكتفاء بتجربة العربي أمس، وانتهت لمصلحة مصفوت بهدفين مقابل هدف، قبل انطلاق دوري الدرجة الأولى 3 نوفمبر المقبل، لضمان عدم تعريض اللاعبين للإصابات، وتستمر التحضيرات من خلال التدريب بملعب النادي.

وأوضح المدرب سليمان حسن، أن الموقف الإيجابي من البرازيلي سيرجيو، مدرب العربي منحهم فرصة خوض الاختبار الأخير، بعدما تعذر اللعب مع الفجيرة، موضحاً أن الفترة المقبلة مهمة لدعم جاهزية الفريق للقاء مسافي في الجولة الأولى، لأنها يمكن أن تمهد الطريق أمام النتائج الإيجابية رغم صعوبة المنافس الذي تطور مستواه بعد عودته إلى المشاركة في دوري الدرجة الأولى، إثر غياب 3 مواسم.

وأكد ناصر مسعود حارس مصفوت، أنه لن يعتزل، إلا إذا شعر بأنه غير قادر على العطاء، رغم بلوغه 40 عاماً، على غرار ما حدث مع بعض الحراس الذين تابعوا ظهورهم في الملاعب على مستوى العالم، بصرف النظر عن السن، مشيراً إلى أن الأجواء الحالية في مصفوت تعزز طموحاته، لإظهار أفضل ما لديه خلال الموسم.

وأضاف: نسعى لتقديم المستوى الذي يؤهلنا لحصد النتائج الجيدة، خصوصاً في الافتتاح أمام مسافي، ورغم أن الفريق لم يبلغ دور الـ 16 للكأس، إلا أنه خرج من تصفيات التمهيدي بالعديد من الإيجابيات.

وأعتبر ناصر مسعود، وجود الحارس وليد سالم وغيره من أصحاب الخبرة مع العروبة، أفضل إضافة للدوري هذا الموسم، وقال: الأجواء مختلفة في «الهواة»، مع ترقب ظهور أفضل العناصر من اللاعبين المواطنين والأجانب، إلى جانب «الأسطورة» مارادونا مع الفجيرة، الأمر الذي يمنح المنافسة قمة الإثارة، وأن خبرة وليد سالم مهمة لجميع الحراس، لأنه صاحب مسيرة رائعة مع «الزعيم»، شهدت أبرز الإنجازات، خصوصاً لقب دوري أبطال آسيا 2003.