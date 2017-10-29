ناصر مسعود: لن أعتزل «الحراسة» في «الأربعين»!

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)
قرر الجهاز الفني لمصفوت، الاكتفاء بتجربة العربي أمس، وانتهت لمصلحة مصفوت بهدفين مقابل هدف، قبل انطلاق دوري الدرجة الأولى 3 نوفمبر المقبل، لضمان عدم تعريض اللاعبين للإصابات، وتستمر التحضيرات من خلال التدريب بملعب النادي.
وأوضح المدرب سليمان حسن، أن الموقف الإيجابي من البرازيلي سيرجيو، مدرب العربي منحهم فرصة خوض الاختبار الأخير، بعدما تعذر اللعب مع الفجيرة، موضحاً أن الفترة المقبلة مهمة لدعم جاهزية الفريق للقاء مسافي في الجولة الأولى، لأنها يمكن أن تمهد الطريق أمام النتائج الإيجابية رغم صعوبة المنافس الذي تطور مستواه بعد عودته إلى المشاركة في دوري الدرجة الأولى، إثر غياب 3 مواسم.
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وأضاف: نسعى لتقديم المستوى الذي يؤهلنا لحصد النتائج الجيدة، خصوصاً في الافتتاح أمام مسافي، ورغم أن الفريق لم يبلغ دور الـ 16 للكأس، إلا أنه خرج من تصفيات التمهيدي بالعديد من الإيجابيات.
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