كاميلي يرفض الراحة في دبا الفجيرة

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

تحت «شعار لا وقت للراحة»، دشن البرازيلي باولو كاميلي، مدرب دبا الفجيرة، الاستعداد للقاء حتا في الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، الخميس المقبل، على استاد الفجيرة، وعقب نهاية لقاء الوصل، قرر الجهاز الفني أن تكون التدريبات، في اليوم التالي مباشرة، بصالة الإعداد البدني، كما عقد كاميلي اجتماعاً مع اللاعبين في أرضية الملعب، لمدة ربع ساعة، لشرح خطة الإعداد للقاء المقبل.

ومن المتوقع أن يتماثل فهد خلفان للشفاء خلال يومين، ينخرط بعدها في التدريب الجماعي، تمهيداً للعودة إلى التشكيل الأساسي، بعد أن غاب عن «النواخذة» أمام «الفهود» للإصابة.

من جانبه، عبر إدريس فتوحي عن حزنه لخسارة مباراة الوصل، وحرمان الفريق من هدف صحيح بقرار من مساعد الحكم، مؤكداً أن فريقه أدى مباراة كبيرة أمام أحد أقوى أندية الدولة، إلا أنه تعرض لخطأ تحكيمي، وقال: طوينا صفحة الوصل، ونفكر الآن في لقاء حتا المهم بالنسبة لنا، لأنه يقام على أرضنا.