الفلاسي: «تكافؤ الفرص» وراء طلبنا نقل المباراة

وليد فاروق (دبي)

كشف الدكتور حمد رحمة الفلاسي، المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم، عن عقد اجتماع مع إدارة الوصل خلال الأسبوع الجاري، لبحث الآثار المترتبة على نقل مباراة الفريقين، ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، من ملعب زعبيل إلى استاد راشد، وإعلان «الأصفر» عن عدم رغبته في استضافة باقي مباريات «الأزرق».

وأوضح أن رغبة النصر في نقل المباراة، نابع من مبدأ تكافؤ الفرص، والمنافسة الشريفة بين جميع الأندية، معترفاً بأن إقامة مباراتين بين النصر والوصل على ملعب الأخير، لم يتم الانتباه إليها جيداً قبل بداية الموسم، ولم يتم التطرق إليه حينها، ولكن مع مباريات ظهرت المسألة بوضوح، وتبين منها أنها تخل بمبدأ العدل وتكافؤ الفرص بين الفريقين.

وأضاف: حرصت شركة النصر على عرض الأمر على لجنة دوري المحترفين لمعرفة رأيها في نقل هذه المباراة تحديداً، وأبدت اللجنة موافقتها على الخطوة، واتخاذ القرار بالتشاور أيضاً مع إدارة شباب الأهلي دبي من أجل استضافة المباراة على استاد راشد.

وأكد المدير التنفيذي لشركة النصر أن الإقدام على هذه الخطوة لا يعد تقليلاً من العلاقات الطيبة التي تربط النادي مع الوصل، والجهود الطيبة التي قدمها «الإمبراطور» من أجل استضافة «العميد» على ملعبه، بل حرص الوصل على تقديم سبل الراحة وحسن الضيافة للنصر، والدافع هو البحث عن تكافؤ الفرص، ومحاولة توفير أجواء تنافسية عادلة بين الفريقين، بدلاً من إقامة مباراتي الدورين الأول والثاني على ملعب الوصل.

وأشار إلى أن رد إدارة الوصل عقب قرار لجنة دوري المحترفين بنقل المباراة إلى استاد راشد، بعدم الرغبة في استضافة باقي مباريات النصر سريع وقوي، ولهذا حرصت شركة النصر على توجيه دعوة إلى عقد اجتماع من أجل توضيح الصورة، والتأكيد على قوة ومتانة العلاقة بين الناديين، وأن طلب نقل المباراة لا يقلل على الإطلاق من الجهود التي بذلتها إدارة الوصل لتقديم أفضل صور الضيافة للنصر، وقال: أي نادٍ يمر بظروف مشابهة لـ«العميد» سيكون قراره مشابهاً تماماً، تأكيداً لمبدأ العدل وتكافؤ الفرص من دون التطرق إلى قوة العلاقات بين الأندية.