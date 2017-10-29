درولوفيتش: مباراة عُمان مفتاح التأهل

بيشكيك (الاتحاد)

واصل منتخب الشباب تحت 19 سنة، تدريباته في بيشكيك عاصمة قرغيزستان، تأهباً لتدشين مشاركته في التصفيات الآسيوية التي تنطلق بعد غدٍ، وتشهد الجولة الأولى مواجهة «الأبيض الشاب» نظيره العُماني، على ملعب سبارتاك الذي يستضيف مباريات المجموعة التي تضم أيضاً قرغيزستان وعُمان والبحرين ونيبال.

ويشدد الصربي ليوبينكو درولوفيتش، مدرب منتخبنا الوطني للشباب، على أهمية المباراة الأولى لـ «الأبيض الشاب» أمام عُمان، كونها تعد مفتاح التأهل، حيث إن تحقيق نتيجة إيجابية، في ضربة البداية يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة ويقطع نسبة جيدة من الطريق نحو الهدف الذي يسعى منتخبنا لبلوغه، وهو الحصول على بطاقة التأهل عن المجموعة والتواجد في النهائيات الآسيوية 2018.

وأكد درولوفيتش قوة المجموعة التي يتواجد فيها منتخبنا الوطني، ويتوقع لها أن تشهد تنافساً محتدماً وصراعاً كبيراً بين أكثر من منتخب على صدارة المجموعة، وخطف بطاقة التأهل المباشر، التي يأمل أن تكون من نصيب «الأبيض الشاب» الذي أكمل مرحلة تحضيراته بصورة رائعة، وبلغ الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة، لخوض غمار التصفيات الآسيوية، إلى جانب اكتمال الصفوف، بمشاركة جميع اللاعبين في التدريبات، بعد أن خضع عدد منهم لبرامج التأهيل الخاصة، ما يعزز من خيارات الجهاز الفني، ويدعم وضع التشكيلة التي تخوض المباريات، مشيراً إلى قائمة «الأبيض الشاب» اختيرت بعناية بالتنسيق مع الإدارة الفنية والأجهزة المعاونة، وتضم المجموعة عناصر مميزة من اللاعبين الذي يتمتعون بقدرات ومهارات عالية، وثقتنا كبيرة بقدرتهم على تقديم مستويات ونتائج إيجابية، والوصول نحو الهدف الذي كنا رسمناه معاً منذ البداية، بحصد بطاقة التأهل إلى النهائيات الآسيوية للشباب 2018.

وكشف درولوفيتش عن أنه يكمل الشهر الرابع، منذ توليه مهمة تدريب منتخب الشباب، وعلى الرغم من كون الفترة قصيرة، فإن ما شهده برنامج التحضيرات خلال الفترة الماضية، من تجمعات داخلية ومعسكرات خارجية، وخوض العديد من المباريات الودية، كونت له معرفة تامة بمستويات اللاعبين وإمكانياتهم، وكانت فرصة جيدة للعمل مع الجهاز المُعاون، فيما وصفه ببناء منتخب جديد، بعد تعذر ضم عدد من العناصر التي تمثل أعمدة المنتخب، من التواجد مع المجموعة الحالية وتمثيل «الأبيض الشاب»، في التصفيات الآسيوية لظروف خاصة.

وحول النتائج السلبية التي صاحبت المباريات الودية خلال فترة التحضيرات، أوضح المدرب الصربي أن الجهاز الفني سعى من خلال المباريات الودية السابقة الوصول لأسلوب اللعب الأمثل الذي يتطلع للاعتماد عليه في التصفيات الآسيوية، ومنذ التجمع الداخلي الأخير في دبي الذي شهده خوض مباراتين أمام الأردن، وصولاً إلى معسكر أوزبكستان، والمواجهتين مع المنتخب الأوزبكي، وهناك تطور كبير في مستوى المنتخب واللاعبين، لكن بعض الأخطاء على المستوى الفردي حاضرة، ونحرص على معالجتها، من خلال التدريبات اليومية، ومراجعة تسجيل المباريات مع اللاعبين، لتفادي تكرارها في المباريات الرسمية.