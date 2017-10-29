كوزمين: نعاني من الأخطاء الواضحة

دبي (الاتحاد)

اعترف الروماني أولاريو كوزمين مدرب شباب الأهلي دبي، بتراجع فريقه في الشوط الثاني أمام الوحدة، لأن الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون في الشوط الأول، أثر على عطائهم، ولكنهم حافظوا على أدائهم بالروح العالية والعزيمة، لتخرج المباراة بمستوى فني عالٍ، انعكس إيجابياً على ما أسماه «كرة القدم الحقيقية» المستفيد الأول من اللقاء رغم التعادل السلبي.

وأشار كوزمين إلى أن المباريات القوية يكون الحصول فيها على فرص كثيرة أمر صعب، ومع ذلك حصل فريقه على فرصتين، وهو الأمر الإيجابي للاعبيه، لكنهم لم يستطيعوا التسجيل، كاشفاً النقاب عن أنه قال للاعبيه عقب المباراة، إنه حزين على عدم تقديم الروح نفسها في مباراة الشارقة بالجولة الماضية، والتي انتهت أيضاً بالتعادل السلبي.

وأشاد مدرب شباب الأهلي دبي بأداء وقوة الوحدة، وقال: واجهنا فريقاً قوياً يتميز لاعبوه بالمهارة العالية، والتنظيم داخل الملعب، وأتيحت لـ«العنابي» 3 أو 4 فرص على مدار الشوطين، وأعتقد أن الجميع استمتع بمتابعة مباراة حقيقية.

واعترف كوزمين بأن فريقه، لا زال يعاني من بعض الأخطاء الواضحة التي تحتاج إلى علاج، خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الكوري الجنوبي تشانج لم يصل إلى كامل لياقته الفنية، فضلاً عن عدم توظيفه بالشكل الجيد في المركز الأنسب له.