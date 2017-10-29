إسماعيل مطر يغيب عن الملاعب 4 أسابيع

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

كشف الفحص الطبي الذي خضع له إسماعيل مطر قائد الوحدة، عن وجود كسر أسفل الساق اليسرى، تتطلب غيابه عن الملاعب لمدة 4 أسابيع للعلاج والتأهيل، قبل أن يعود من جديد للمشاركة في التدريبات والمباريات، وكان «سمعة» أجرى فحصاً جديداً أمس، بأحد مستشفيات أبوظبي، تبين على أثره أن الإصابة عبارة عن كسر بسيط وليست شرخاً، كما أظهر الفحص المبدئي بأحد مستشفيات دبي أمس الأول.

وتعرض إسماعيل مطر للإصابة، بعد التحام قوي مع خميس إسماعيل لاعب شباب الأهلي دبي، في مباراة الفريقين، بالجولة السادسة لدوري الخليج العربي، نقل على أثرها إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج الأولى، وتم وضع الجبس على مكان الإصابة، قبل أن يعود إلى أبوظبي ليلاً، واستكمال الفحص أمس.

وتوجه خميس إسماعيل إلى المستشفى عقب نهاية المباراة مباشرة، واطمأن على حالة «سمعة»، كما وجد راشد الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، وعبد الباسط محمد مدير فريق الوحدة، وفهد مسعود الإداري، وطبيب «العنابي»، بجانب أفراد العلاقات العامة بناديي الوحدة وشباب الأهلي دبي.

وطمأن «سمعة» جماهير الوحدة، عندما أكد أنه بصحة جيدة، متمنياً أن يسهم دعاء والدته في اكتمال شفائه قريباً للعودة إلى المشاركة مع «أصحاب السعادة» في المباريات المقبلة.