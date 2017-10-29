الظفرة يحتج رسمياً على حكم مباراة النصر

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

من جديد، ارتدت مباريات الظفرة والنصر «ثوب الإثارة»، وشهدت مساء أمس الأول، فصلاً من «الأحداث الدراماتيكية» منها انتقادات إدارة الظفرة للتحكيم، نتيجة طرد علي إبراهيم الذين حصل على إنذارين خلال 12 دقيقة، عقب مشاركته بديلاً لإيلتون ألميدا «المصاب»، في اللقاء الذي انتهى لمصلحة «العميد» بهدفين مقابل هدف، وعلى الفور قرر الظفرة التقدم باحتجاج رسمي على الحكم عادل النقبي، الذي أشهر البطاقة الصفراء الثانية لعلي إبراهيم، وأكد النادي في احتجاجه أن اللاعب يستحق الحصول على ركلة جزاء بدلاً من الإنذار الثاني.

وشدد صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة الظفرة، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن حكم المباراة لم يوفق في اتخاذ القرار المناسب للحالة التي حدثت مع علي إبراهيم، وأنها لا تحتاج إلى إشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعب ومن ثم الحمراء.

وقال: الملاحظ أن الأخطاء التحكيمية وسوء التقدير، عادة ما تكون في غير مصلحة الفرق التي تحتل المراكز المتأخرة، وكنا وما زلنا نطالب بأن يكون تركيز الحكام حاضراً في المباريات التي نخوضها، وأن يراعوا الجهود التي تبذلها الأندية، والتكاليف التي تتكبدها في البطولة، وحان الوقت لنقول كفى للخسائر التي يتعرض لها الظفرة، بسبب سوء تقدير الحكام، أتمنى أن يتوقف هذا الأمر، وأن يستعجل اتحاد الكرة في تطبيق تقنية الفيديو، لعلها تسهم في تقليص أخطاء الحكام.

وأشار إلى أنه رغم خسارة الفريق، فإن هناك حالة من الرضا عما يقدمه اللاعبون، إلا أن المعاناة ما زالت تنحصر، إلى جانب الأخطاء التحكيمية، في الإصابات التي تحد من الأداء الفني، ووضح ذلك من خلال التعديلات التي يجريها المدرب محمد قويض على التشكيلة الأساسية دائماً، وكذلك التغييرات الاضطرارية أثناء المباريات، كما حدث أمام الجزيرة والوحدة والنصر.