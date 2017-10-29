النظام التداولي يوفر سيولة فـي «سوق الأسهم»

أبوظبي (الاتحاد)

قال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن قرار الاستثمار في النظام التداولي، جاء بهدف توفير سيولة في سوق الأسهم مما يسهم في تعزيز النمو في السوق، مؤكداً أن القرار يخدم تحقيق أحد مجالات الاهتمام السبعة للسياسة الاقتصادية في أبوظبي من خلال تمكين الأسواق المالية من أن تصبح الممول الرئيس للمشاريع والقطاعات الاقتصادية.

وأوضح البلوشي أن توفير هذا التمويل يعد واحداً من أهداف رؤية أبوظبي 2030، مؤكداً في هذا الصدد أنه تم إطلاق «خدمة البيع على المكشوف الفني»، وهو عملية بيع المستثمر لورقة مالية لا يمتلكها، ولكنه يلتزم بتوفيرها ضمن فترة التسوية المعمول بها T+2، وذلك بهدف تحقيق أرباح تنتج عن الاستفادة من فرق السعر حال انخفاض الأسعار.

وتقوم الهيكلية المعتمدة لهذه الخدمة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عند إدخال أمر بيع على الأوراق المالية، يقوم نظام التداول والمقاصة، وذلك من خلال حساب مخصص لعمليات البيع على المكشوف الفني، ليليه قبول أوامر البيع المدخلة من قبل الوسطاء حتى لو لم تتوفر الأسهم المراد بيعها بشرط إضافة الوسيط لهامش ضمان نقدي لقيمة العملية بنسبة 50%، هذا ويتم إدخال أمر البيع في سجل الأوامر حسب الأولويات المطبقة مع مؤشر يبين أن الأمر هو أمر بيع على المكشوف الفني.