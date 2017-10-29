391 مؤسسة استثمارية استقطبها «سوق أبوظبي» منذ بداية 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

أسهمت البنية التحتية التي يمتلكها سوق أبوظبي للأوراق المالية، ذات المعايير العالمية في إدراج وتداول الأوراق المالية المتنوعة في استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين المؤسساتيين والأفراد على حد سواء، لتصل عدد المؤسسات الاستثمارية التي استقطبها السوق منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 391 مؤسسة، فيما بلغ إجمالي عدد المستثمرين المقيدين في سجلات السوق نحو 962 ألف مستثمر بنهاية الربع الثالث من عام 2017، بحسب راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال البلوشي لـ«الاتحاد»، إن سوق أبوظبي يعمل وفق استراتيجية مدروسة لتعزيز نمو السوق من خلال توسيع قاعدة المستثمرين من الأفراد والشركات، وذلك بالعمل على محاور متوازية، أولها تعزيز الخدمات والمنتجات التي يقدمها السوق بالاستناد إلى أعلى مبادئ الإفصاح والشفافية، أما المحور الثاني فيركز على تفعيل قنوات التواصل مع مختلف الجهات الاستثمارية المحتملة داخلياً وخارجياً، بينما يتمثل المحور الثالث في عقد الشراكات والترويج للفرص الاستثمارية المتعددة التي يزخر بها سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأضاف أن الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية كانت قد حققت أرباحاً صافية بقيمة 22.2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما وصلت توزيعاتها النقدية إلى 22 مليار درهم في عام 2016، محققة زيادة بنسبة 3% عن العام 2015، لافتاً بأن معدل التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في السوق يعتبر من الأعلى في العالم.

وحول تراجع مستوى السيولة في السوق منذ بداية العام مقارنة بالسيولة المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، قال البلوشي، إن الفرص الاستثمارية مازالت متوافرة في سوق أبوظبي وبما يشكل عنصر جذب للمستثمرين المحليين والأجانب من الأفراد والمؤسسات الذين يواصلون ضخ السيولة في السوق، مؤكداً أن إجمالي قيمة التداولات (بيعاً وشراءً) بلغ نحو 76 مليار درهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث، مؤكداً أن تداولات المستثمرين الأجانب شكلت منها نحو 35 مليار درهم أي حوالي 46% من إجمالي قيمة التداولات في السوق.