تعاون استثماري بين« ميناء وجمارك عجمان» والقنصلية الأوكرانية

عجمان (وام)

بحث الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، مع الدكتور ألكسندر بالانوستا القنصل العام الأوكراني في دبي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين إمارة عجمان وأوكرانيا.

وجرى خلال استقبال رئيس دائرة الميناء والجمارك للقنصل العام الأوكراني أمس، بمكتبه بعجمان، مناقشة التعاون المشترك في مجال التجارة والتصدير والاستيراد وتعزيز الفرص الاستثمارية للشركات الأوكرانية في عدد من القطاعات الاقتصادية بالإمارة لاسيما جمعية أسواق عجمان التعاونية، إضافة إلى توفير الدعم من حيث الشحن والتخليص الجمركي والترويج للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بين كلا الجانبين.

وأكد النعيمي، حرص حكومة عجمان على مواصلة مساعيها الرامية إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع أوكرانيا والتي تعد أحد أهم شركائها الاستراتيجيين، موضحا أهمية تشجيع القطاع الخاص على مستوى البلدين الصديقين للمساهمة في تعزيز هذه العلاقات من خلال بناء شراكات استراتيجية مبنية على المصالح المشتركة بما يحقق أهداف وطموحات قيادتي البلدين الصديقين، وجدد النعيمي دعمه لتنمية العلاقات المشتركة لا سيما في مجال دعم رجال الأعمال والشركات التجارية الأوكرانية عبر خدمات ميناء وجمارك عجمان التي تشهد نمواً متزايدا على كافة الصعد، خاصة بعد الكشف عن نية الميناء في توسيع عملياتها من خلال بناء ميناء جديد بسعة استيعابية كبيرة وبمعايير عصرية تواكب نهضة الشحن والموانئ العالمية.