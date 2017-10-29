«اقتصادية دبي» تفتتح أول بقالة نموذجية

دبي (الاتحاد)

افتتح قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي «بقالة برودوي»، أول بقالة نموذجية تطبق المعايير الجديدة التي فرضتها اقتصادية دبي لترخيص البقالات العاملة في دبي، ويأتي افتتاح البقالة النموذجية، في شارع الشيخ زايد بن سلطان، ضمن استراتيجية القطاع الرامية إلى تطبيق هوية تجارية موحدة في جميع البقالات للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها متاجر البيع بالتجزئة بشكل خاص، وبالتالي الحفاظ على المكانة التي تحتلها إمارة دبي كأفضل الوجهات الرئيسية للتسوق على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتعاونت شركة «أبا هاوس» مع «بقالة برودوي» من حيث التصميم والشكل العام للبقالة، حيث حرصت على تطبيق المعايير الجديدة، والمتمثلة في: توحيد الشعار والهوية التجارية، وتشكيلة الألوان، ولافتة محل البقالة لتحقيق تناسق أكبر في مظهر محلات البقالة، والتشطيبات الخارجية، والمظهر الداخلي (التركيبات ووحدات العرض)، ومنطقة التخزين، والتجهيزات، والإنارة.

وقام عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجارية باقتصادية دبي، ومحمد أحمد، صاحب البقالة، وناصر مبارك الخاطر، مدير شركة أبا هاوس، بالافتتاح الرسمي للبقالة بحضور عدد من المسؤولين في اقتصادية دبي ومؤسساتها.

و قال عمر بوشهاب: «تشهد إمارة دبي نقلة نوعية من حيث البنى التحتية والمرافق الخدمية واللوجستية، ومع هذا التطور المستمر تسعى اقتصادية دبي إلى مواكبة وتلبية طموحات مختلف شرائح المجتمع من زوار ومقيمين. ونسعى من خلال البقالات النموذجية إلى توفير خدمة راقية ومتميزة للمستهلكين، بحيث تتناسب مع المكانة التجارية والسمعة العالمية التي تتمتع بها إمارة دبي».

وأضاف بوشهاب: «نشكر بقالة برودوي على تفاعلها السريع واستيفائها للشروط والمتطلبات التي حددتها اقتصادية دبي، حيث تعزز المعايير الجديدة من تنافسية الأعمال بين محلات البقالة نحو تقديم أفضل تجربة تسوق للمستهلكين، وبالتالي رفع جودة الخدمات التي تقدمها متاجر البيع بالتجزئة بشكل خاص، وبالتالي الحفاظ على المكانة التي تحتلها إمارة دبي كأفضل الوجهات الرئيسية للتسوق على المستويين الإقليمي والعالمي».

وذكر بوشهاب أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري حرص على تنظيم ورش تعريفية لملاك البقالات بشكل أسبوعي في مقر اقتصادية دبي بالصالة الذكية، مؤكداً حرص فريق العمل على اطلاع مختلف الملاك بالمعايير الجديدة وأهمها لافتات البقالات والمظهر الداخلي والخارجي، ومدى أهمية هذه الخطوة في استدامة مشاريعهم.