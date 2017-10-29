«دبي كوميرسيتي» أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية إقليمياً

دبي (الاتحاد)

شهد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، حفل إطلاق مشروع «دبي كوميرسيتي» (Dubai Commer City) المشترك بين «دافزا» و«مجموعة وصل لإدارة الأصول»، الذي يهدف إلى تطوير أول منطقة حرة مختصة بالتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتكلفة 2.7 مليار درهم، والممتد على مساحة 2.1 مليون قدم مربعة ضمن منطقة أم رمول في دبي.

ويكتسب المشروع أهمية استراتيجية لأنه يستند إلى رؤية طموحة لترسيخ حضور دبي كقاعدة أساسية للتجارة الإلكترونية العالمية، مع إرساء أسس داعمة لاستراتيجيات التنويع الاقتصادي والتحول الذكي، كما يضع المشروع ركائز متينة لتسريع وتيرة نمو سوق التجارة الإلكترونية، في ظل التوقعات بأن تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار في دول الخليج العربي بحلول 2020، حيث سيوفر بيئة حاضنة للإبداع، ووجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدعم «خطة دبي 2021» في تبني نموذج اقتصادي مستدام قائم على الابتكار.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، عن ثقته التامة بالإضافة النوعية التي سيشكلها المشروع المشترك على الأنشطة الاقتصادية وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إمارة دبي، حيث تتماشى «دبي كوميرسيتي» مع مرحلة الإمارات ما بعد النفط، وخطة «دبي 2021»، لجعل دبي الإمارة الأولى عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال والوجهة المفضلة للاستثمار.

كما أشار سموه إلى أن للمناطق الحرة قدرة على تمكين المجمعات الاقتصادية وتسريع وتيرة نموها لمرونة تشريعاتها وتكيفها مع نظم الأعمال، إضافة إلى دورها الاستراتيجي المحلي والإقليمي في تعزيز المسارات التجارية وسلاسل التوريد عالمياً من خلال المناطق الحرة، مضيفاً أن لدى دافزا كل المقومات والعوامل التي تجعلها قادرة على تحقيق النجاح، حيث يشهد لها العقدين الماضيين من الإنجازات العريقة عالمية المستوى، التي اكتسبت من خلالها ثقة مجتمع الأعمال الدولي ورواده.