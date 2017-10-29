«ترانسكو» تطلق مشروعات تطويرية بـ359 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة أبوظبي للنقل والتحكم «ترانسكو»، إحدى شركات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، حزمة مشروعات تطويرية جديدة لتوسعة وتطوير شبكات نقل الماء والكهرباء في مناطق متفرقة من إمارة أبوظبي والمناطق الشمالية، بتكلفة 359 مليون درهم، وترتبط هذه المشاريع بالخطة الاستراتيجية الخمسية للسنوات (2016-2020) للهيئة ومجموعة شركاتها.

وقال عبد الله علي الأحبابي، رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، إن وصول الإمارات إلى المرتبة العاشرة عالمياً في قطاع الكهرباء حسب تقرير «دافوس» للتنافسية لم يأت من فراغ، إنما نتيجة جهود متواصلة لبناء أفضل الشبكات في العالم، ولا زلنا نسعى لمزيد من التطوير حتى نصل المركز الأول عالمياً؛ بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة.

وأشاد بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الرشيدة لقطاع الماء والكهرباء في الإمارة، مؤكداً حرص الهيئة ومجموعة شركاتها على تحقيق هدف حكومة أبوظبي بشأن قطاع ماء وكهرباء وصرف صحي مستدام يضمن الاستغلال الأمثل للموارد، من خلال مواكبة رؤية أبوظبي 2030 لتطوير البنية التحتية لقطاع الماء والكهرباء في الإمارة.

من جانبه، أشار المهندس محمد بن جرش الفلاسي، مدير عام «ترانسكو»، إلى أهمية دور الشركة المحلي والخليجي، حيث يمتد دورها إلى تعزيز شبكة الربط لدول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف أن من المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها «ترانسكو» مشروعاً لربط محطة براكة النووية لإنتاج الطاقة بشبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت، من خلال إنشاء خط هوائي مزدوج جهد 400 كيلوفولت بين محطة براكة النووية ومحطة باب بتكلفة وقدرها 189 مليون درهم، ومشروع ربط المفاعلات الأربعة لمحطة براكة النووية بمركز التحكم الرئيسي التابع لشركة أبوظبي للنقل والتحكم بتكلفة تبلغ 27 مليون درهم، وكذلك مشروع تنفيذ أعمال التوسعة لخلايا جهد 400 كيلوفولت في محطة كهرباء مدينة زايد بتكلفة 35 مليون درهم، مما سيسهم في نقل الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة براكة النووية إلى مراكز الأحمال في أبوظبي والعين والإمارات الشمالية.