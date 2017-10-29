دبي (الاتحاد)

منح صندوق محمد بن راشد للابتكار أول تمويلاته إلى شركة «إنترنزمي. كوم»، الشبكة الإماراتية وبوابة العمل الإلكترونية، بحسب بيان أمس.

حضر الفعالية يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وأعضاء الإدارة التنفيذية في كل من وزارة المالية، و«صندوق محمد بن راشد للابتكار»، وبنك رأس الخيمة الوطني، بصفته المقرض الرئيسي، ومصرف الإمارات للتنمية، بصفته المضيف والمشغل للصندوق.

وأكد الخوري التزام وزارة المالية بدعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار وتحقيق رؤية الإمارات التنموية، من خلال توفير الحلول التمويلية لرواد الأعمال المبتكرين وتزويدهم بالضمانات اللازمة، لمساندتهم في تحويل أفكارهم إلى مشروعات مبتكرة ترفد التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة.

من جانبه، قال جان ميشال جوتيه، الرئيس التنفيذي لشركة «إنترنزمي»: «إن تشجيع ودعم صندوق محمد بن راشد للابتكار للشركات المبتكرة مثل إنترنزمي يسهم في تحفيز الاقتصادات في المنطقة، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات على مستوى العالم من خلال توفير فرص وظيفية ذات عائد جيد للجيل الشاب».

وتقوم بوابة العمل الإلكترونية «إنترنزمي.كوم» التي تم إطلاقها في عام 2012 بربط الطلاب والخريجين الجدد بفرص العمل الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، وتوفير فرص توظيفية لهم كمتدربين أو كموظفين.

وقال هيثم يوسف قمحية، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن «مصرف الإمارات للتنمية يتطلع قدماً لمساعدة المبتكرين وأصحاب الأعمال في دولة الإمارات على المشاركة في بناء المجتمع والمساهمة به».

وقال الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني بيتر إنجلاند: «إن شراكتنا مع صندوق محمد بن راشد للابتكار تأتي تماشياً مع التزام بنك رأس الخيمة في دعم المواهب المحلية ومساعدتهم على خطو الخطوة الأولى في تأسيس أعمالهم وضمان استمرارها وتطورها. مع شركاء الصندوق ومصرف الإمارات للتنمية، فإننا نستطيع مساعدة الأعمال المحلية كإنترنزمي على التطور والابتكار».