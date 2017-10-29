غرفة الشارقة تطلق «اتصل.. نصل» لخدمة مجتمع الأعمال

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة «اتصل...نصل»، إحدى مبادرات الغرفة الرامية إلى توفير الوقت والجهد على عملاء الغرفة ومنتسبيها بالوصول اليهم، من خلال مركبة خاصة مجهزة بالكامل لإنجاز العديد من الخدمات والمعاملات التي تقدمها الغرفة إلى أعضائها من الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية العاملة في إمارة الشارقة، من خلال إتاحة الفرصة أمامهم وعبر اتصال واحد إنهاء إجراءات معاملاتهم، وذلك في أماكن وجودهم عن طريق المكتب المتنقل الذي جهزته الغرفة بكل المتطلبات الكفيلة بإنجاز المعاملات وتسليمها للمتعامل في نفس الوقت.

وأشار عبد العزيز محمد شطاف، مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء في غرفة الشارقة، إن الغرفة قامت بتسهيل وتبسيط إجراءاتها، محققة نسبة 100% في التحول الذكي للخدمات الرئيسية المقدمة للعملاء، وتشمل الخدمات الذكية التي تتيحها الغرفة عبر تطبيقاتها الذكية وموقعها الإلكتروني إتمام معاملات خدمات شهادات المنشأ والتصديقات والعضويات.

وأشار إلى أن الغرفة نجحت في اعتماد مفهومٍ مبتكرٍ في دعم عملائها عبر خدمة «اتصل... نصل» لتغطية جميع احتياجات ومتطلبات العملاء، بحيث إن جميع الخدمات التي تُقدم من خلال غرفة الشارقة وفروعها المختلفة يستطيع المتعامل الحصول عليها من خلال هذا الخدمة بكل سهولة ويسر ودون الحاجة إلى زيارة الغرفة للحصول على الخدمات، معتبراً أن استراتيجية غرفة الشارقة في خدمة المتعاملين تقوم على ركائز أساسية وهي خدمة العميل بضغطة زر، وتبسيط الإجراءات، وغرس السعادة والرضا لدى ممارسته الأعمال، الأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى تسريع عجلة النمو والتطور.

وأكد شطاف أن خدمة «اتصل... نصل» تساهم في توفير الوقت والجهد تلبيةً لاحتياجات المتعاملين وتطلعاتهم والتي تستجيب لها الغرفة من خلال اتصال الشركة أو المؤسسة بالغرفة وطلب الخدمة، والتي ترقى إلى أعلى مستويات ومعايير الجودة، لافتاً إلى أن غرفة الشارقة تعتمد أفضل المبادرات والاستراتيجيات لغايات التطوير المتواصل، والبحث المستمر عن فرص التحسين وتوفير خدمات نوعية تتميز بالإبداع والابتكار عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة في عملية التطوير، ما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وترسيخ مكانة الشارقة كوجهة أولى لجذب الاستثمارات.

من جهته، قال مدحت منير، رئيس قسم خدمات الانتساب والتصديقات في غرفة الشارقة، إن المركبة الجديدة تتضمن أعلى مستويات الخدمة للأعضاء مثل شاشات العرض ومقاعد مريحة لاستقبال المتعاملين وخدمات الإنترنت وتصوير ضوئي وطابعة وشاحن للهواتف الذكية والحواسب.