أبوظبي (الاتحاد)

أبرم كل من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في الدولة، وتمكين رواد الأعمال المواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تنمية مشاريعهم وتطويرها بما يخدم الاقتصاد الوطني، بحسب بيان أمس.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز العمل المشترك والسعي لتحقيق رؤية واستراتيجية دولة الإمارات في تطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بها إلى أفضل المستويات، لما لذلك من أثر إيجابي على كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ووقع الاتفاقية في مقر صندوق خليفة لتطوير المشاريع في أبوظبي كل من عبدالله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وعبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحضور عدد من المسؤولين في كلتا المؤسستين.

ويسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى تقديم الدعم للمشاريع المدعومة من الطرفين في الدولة والراغبة بالاستفادة من الخدمات التي يقدمها الطرفان، والتعاون في خلق الوعي المعرفي بأهمية ريادة الأعمال لدى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تنظيم ورش العمل لنشر التوعية وإبراز أهمية ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تتعلق بريادة الأعمال لإنشاء وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.