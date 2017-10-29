  • الأحد 09 صفر 1439هـ - 29 أكتوبر 2017م
  01:51    المعارضة السورية تصد هجوما للقوات النظامية جنوب حلب        01:52    وزير بلجيكي: منح زعيم كتالونيا المقال حق اللجوء في بلجيكا أمر وارد    

اتفاقية شراكة تكاملية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في الدولة

«صندوق خليفة» و«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» يقدمان حزمة من الإعفاءات والتسهيلات
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 29 أكتوبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أبرم كل من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في الدولة، وتمكين رواد الأعمال المواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تنمية مشاريعهم وتطويرها بما يخدم الاقتصاد الوطني، بحسب بيان أمس.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز العمل المشترك والسعي لتحقيق رؤية واستراتيجية دولة الإمارات في تطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بها إلى أفضل المستويات، لما لذلك من أثر إيجابي على كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ووقع الاتفاقية في مقر صندوق خليفة لتطوير المشاريع في أبوظبي كل من عبدالله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وعبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحضور عدد من المسؤولين في كلتا المؤسستين.

ويسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى تقديم الدعم للمشاريع المدعومة من الطرفين في الدولة والراغبة بالاستفادة من الخدمات التي يقدمها الطرفان، والتعاون في خلق الوعي المعرفي بأهمية ريادة الأعمال لدى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تنظيم ورش العمل لنشر التوعية وإبراز أهمية ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تتعلق بريادة الأعمال لإنشاء وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال عبد الله سعيد الدرمكي: «إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي صندوق خليفة للمساهمة الفعالة والمحورية في دعم وتعزيز بيئة الأعمال أمام رواد الأعمال الموطنين، وتمكينهم من إقامة مشاريع ناجحة وقادرة على المساهمة الإيجابية في دعم مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي في دولة الإمارات». ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 