«جلفود للتصنيع» يناقش الإقرار الضريبي

دبي (الاتحاد)

كشف معرض «جلفود للتصنيع 2017»، عن تسليط الضوء على مسألة الإقرار الضريبي وغيرها من أحدث المستجدات في المنطقة بالتزامن مع التطبيق الرسمي لضريبة القيمة المضافة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، المُقرر خلال شهر يناير 2018. ويُعد هذا الإقرار الضريبي الأول من نوعه في المنطقة على جميع المنتجات والخدمات، ويلقى تطبيقه اهتماماً واسعاً بين أوساط أغلب القطاعات الكبرى العاملة في منطقة الخليج العربي، بما فيها المجالات المزدهرة للمنتجات الغذائية والبيئة التصنيعية. ويقيم معرض «جلفود للتصنيع 2017» مؤتمراً حوارياً بين رجال الأعمال لتسليط الضوء على مسألة الإقرار الضريبي وغيرها من أحدث المستجدات، إذ سيحتضن المؤتمر مجموعة مميزة من رواد الفكر في القطاع على هامش فعاليات أكبر معارض المنطقة المتخصصة بتصنيع الأغذية والمشروبات، وذلك بغرض مناقشة أهم وأبرز المواضيع المتعلقة بقطاع الأغذية.

وسينطوي المؤتمر خلال أيامه الثلاثة، الممتدة من 31 أكتوبر حتى 2 نوفمبر، على 3 كلمات رئيسية و4 ندوات مختلفة بحضور عدد من أهم صناع القرار وأبرز اللاعبين ضمن القطاع، وذلك بهدف تحديد ومناقشة وتداول التوجهات المستقبلية لقطاع الأغذية ضمن المنطقة والعالم في ظل ما يطرحه تزايد التعداد السكاني من طلب مستمر بإضطراد على الأغذية.