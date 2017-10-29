الإمارات ثاني أكبر مستثمر في أفريقيا العام الماضي بـ 11 مليار دولار

دبي (الاتحاد)

أظهر تقرير «دور رواد الأعمال في تطوير العلاقات الاقتصادية بين أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي في عصر الاقتصاد الرقمي»، الذي أصدرته غرفة تجارة وصناعة دبي أمس، الدور الكبير لرواد الأعمال الشباب في بناء علاقات تجارية مستدامة وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي بين دول المنطقتين، عبر التوجه نحو الاستثمار وتأسيس مشاريع في عدد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تحسين فرص النمو والازدهار لاقتصادات القارة السمراء.

وأعد التقرير وحدة معلومات الإيكونومست بالتعاون مع الغرفة، وسيتم إعلان نتائجه خلال الدورة الرابعة للمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال 2017، الذي تنطلق فعالياته يومي 1 و2 نوفمبر تحت عنوان «أفريقيا الغد: جيل جديد من رواد الأعمال». ويرسم التقرير مستقبل العلاقات الاقتصادية بين أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الإمارات احتلت المرتبة الثانية عالمياً في حجم الاستثمارات في القارة الأفريقية باستثمارات وصلت إلى 11 مليار دولار في 2016، في حين احتلت السعودية المرتبة الخامسة بحجم استثمارات 3.8 مليار دولار.

وقال حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: «يقدم التقرير نظرة تحليلية عميقة ونظرة استشرافية، لفتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول القارة السمراء ودول مجلس التعاون الخليجي، اللتين تسعيان إلى بناء جيل جديد من رواد الأعمال قادر على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والاستثمار الأمثل للتقنيات الحديثة التي تعزز الأداء المتطور والمتنامي للاقتصادات في المنطقتين».

وأكد بوعميم أهمية الأسواق الأفريقية بالنسبة للإمارات ولدول الخليج، لما تتيحه من فرص استثمارية واعدة، والذي يبدو جلياً من النمو الكبير للاستثمارات الإماراتية في الأسواق، والتي تتجه إلى مزيد من التطور والنمو والازدهار، خاصة مع حالة الاستقرار والتطور التي تشهدها أسواق دول القارة السمراء.