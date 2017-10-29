«تنظيم الاتصالات» تختتم «رايب 75» بنجاح لافت

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت «منظمة رايب إن سي سي» (RIPE NCC) أعمال اجتماع «رايب 75» (RIPE 75)، الذي استضافته الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بنجاح لافت وسط مشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة من نخبة الأسماء الرائدة في قطاع الاتصالات والمعلومات.

ووقعت «منظمة رايب إن سي سي» مذكرتي تفاهم مع هيئة تنظيم الاتصالات وأخرى مع الجامعة الأميركية في بيروت لتعزيز البحوث والأنشطة على شبكة الإنترنت والارتقاء بكفاءة العمليات التشغيلية لشبكات الإنترنت بالشرق الأوسط. ووفقاً للاتفاقيتين، سيتم تنظيم سلسلة مؤتمرات واجتماعات وبرامج تدريبية وتوعوية بشأن الإصدار السادس لعناوين بروتوكول الإنترنت وغيرها من التقنيات.

وأكد حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة أن «رايب 75» حقق النتائج المرجوة، فضلاً عن تقديم قيمة مضافة وفائدة لكل المشاركين. وأضاف «يدل تنظيم الحدث على حرصنا على تطوير البنية التحتية في عصر إنترنت الأشياء».