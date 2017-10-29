18 مليار دولار استثمارات إماراتية في كندا

الشارقة (وام)

بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في كندا نحو 18 مليار دولار في الوقت الذي تسعى الشارقة والإمارات إلى زيادة حجم الاستثمارات في اقتصادات دول أميركا الشمالية خاصة في مرحلة ما بعد النفط.

ويشارك وفد من إمارة الشارقة يضم ممثلين من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» التابع للهيئة ومدينة الشارقة للإعلام «شمس» في المنتدى العالمي للأعمال في تورونتو بكندا المقام من 30 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر لتعريف المستثمرين الكنديين ببيئة الأعمال المتميزة وفرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الشارقة.

وقال مروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي ل«شروق» إن منتدى تورونتو العالمي للأعمال يوفر منصة دولية رئيسة لاستعراض الميزات والفرص الاستثمارية وبحث التطورات المهمة والتحديات والفرص المتاحة في الأسواق العالمية.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وكندا سجل نحو 2.1 مليار دولار في عام 2015 بما في ذلك التجارة في المناطق الحرة فيما تتواجد بأسواق الدولة 46 شركة تجارية كندية و86 وكالة تجارية و1490 علامة تجارية كندية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات.