الشارقة (الاتحاد)

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، اتفاقية تعاون لتشجيع المشروعات النسائية في الإمارة، وتقديم التسهيلات والحوافز لجذب سيدات الأعمال للاستثمار، إضافة إلى وضع خطط مشتركة لإبراز النشاط الاقتصادي للشارقة محليا وعالميا.

ووقع الاتفاقية سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وعن مؤسسة نماء، ريم عبدالرحيم بن كرم. وأشار سلطان السويدي إلى أن الاتفاقية ستعزز وتطور الخدمات بين الجانبين، ولا شك في أنها ستعزز البيئة المثالية لممارسة النشاط الاقتصادي لسيدات الأعمال، من خلال ابتكار آليات خاصة تتسم بالبساطة والسعي مع مؤسسة نماء والمؤسسات التابعة لها لخلق شراكة حقيقية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

وأكد أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي وحرص الدائرة على تعزيز التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة وفقا لاستراتيجية الحكومة المحلية بما يسهم في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني والارتقاء به.