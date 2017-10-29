ترامب يعلن الأسبوع المقبل اسم مرشح «المركزي» الأميركي

واشنطن (أ ف ب)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه اختار مرشحه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي «المركزي» الأميركي، وأنه سيعلن اسمه «الأسبوع المقبل». وقال ترامب «الناس ينتظرون بصبر نافد قراري بشأن هوية الرئيس المقبل للاحتياطي الفيدرالي. سأعلن عنه الأسبوع المقبل». وأضاف «سيكون شخصا آمل بأنه سيقوم بعمل رائع».

وتسارع في الأسابيع الأخيرة البحث عن رئيس للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وذلك مع اقتراب انتهاء ولاية جانيت يلين (71 عاماً) مطلع فبراير المقبل بعد أربع سنوات على تعيينها في هذا المنصب في عهد الرئيس السابق باراك اوباما.

ويتمتع الرئيس الأميركي بصلاحية تعيين رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي لا يقرر السياسة النقدية للبلاد فحسب، بل يتولى مراقبة أسواق المال وضبطها أيضا.

ويفترض أن يثبت مجلس الشيوخ هذا التعيين بعد ذلك. ونظراً إلى المهلة التي يحتاج إليها تأكيد تعيينه، يُعلن المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر عادة ليتسلم منصبه في بداية فبراير.

ورئيسة الاحتياطي الفيدرالي نفسها ليست مستبعدة من لائحة المرشحين، إذ أن ترامب أكد مراراً أنه «يحب» يلين. وبالإضافة إلى جانيت يلين، طُرحت أسماء شخصيات أخرى لتولي المنصب بينها الخبير الاقتصادي في جامعة ستانفورد جون تايلور واضع «قاعدة تايلور»، وهي صيغة لتحديد معدلات الفائدة النقدية تثير إعجاب كثير من الجمهوريين.

وذُكر أيضاً في الأسابيع الأخيرة اسم كبير اقتصاديي البيت الأبيض غاري كون (57 عاماً)، وكيفن وارش المصرفي السابق في مورغان ستانلي والحاكم السابق في الاحتياطي الفيدرالي، كمرشحَين لتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي.