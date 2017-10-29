بيع ساعة «رولكس» بـ 17.8 مليون دولار في مزاد

نيويورك (أ ف ب)

بيعت ساعة «رولكس» كانت ملكاً للممثل الأميركي بول نيومان بـ 17.8 مليون دولار في نيويورك، وهو سعر قياسي لساعة يد تباع في مزاد على ما ذكرت دار «فيليبيس» منظمة عملية البيع.

وصممت ساعة «رولكس دايتونا» هذه لرياضة السيارات، وقدمتها إلى الممثل في العام 1969 زوجته جوان وودورد عندما كان يصور فيلم «وينينغ» من إخراج جيمس غولدستون الذي أدى فيه دور سائق سيارات سباق. واشترى الساعة شخص لم يكشف عن هويته بعد مزايدات استمرت 12 دقيقة عبر الهاتف، حسبما قالت دار «فيليبس» المتخصصة بمزادات الساعات.

وكان السعر القياسي السابق لساعة يد سجل في نوفمبر 2016، عندما بيعت ساعة من ماركة «باتيك فيليب» بسعر 11.1 مليون دولار في جنيف. وحفر على ظهر ساعة نيومان عبارة «قد بحذر» باللغة الإنجليزية، إذ أن نيومان وهو سائق سيارات سباق، تعرض لحادث دراجة نارية العام 1965.

واستمر الممثل الشهير بوضع هذه الساعة يومياً حتى العام 1984، متحدثاً بانتظام عن دقتها ومراهناً مع أصدقاء له من خلال الاتصال بخدمة معرفة الوقت، على ما أوضحت دار «فيليبس».