14 مليار يورو فائض الميزانية الألمانية

برلين (د ب أ)
أفادت تقارير صحفية في ألمانيا أن ميزانية العام الحالي في طريقها لتحقيق فائض بقيمة 14 مليار يورو.
جاء ذلك وفقاً لتقرير أوردته مجلة «شبيجل» الألمانية الصادرة أمس، استناداً إلى حسابات وزارة المالية، التي أشارت إلى أن الميزانية حتى الآن متوازنة دون اللجوء إلى ديون جديدة.
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ولم تعلق وزارة المالية على ما أوردته المجلة في تقريرها، واكتفى متحدث بالقول إن «نتيجة التقييم الضريبي التي سيتم طرحها في الفترة بين السابع حتى التاسع من نوفمبر المقبل، ستقدم لمحة عامة عن هوامش الميزانية بالنسبة للدورة التشريعية المقبلة»، ولفت المتحدث إلى وجود خطة مالية قائمة، وتتضمن هذه الخطة توفير ما مجموعه 14.8 مليار يورو من موارد الميزانية للفترة بين 2019 حتى 2021.