عمال «إير برلين» يودعون آخر الرحلات من ميونيخ

ميونيخ (رويترز)

بعد مسيرة استمرت أربعة عقود، أقلعت آخر رحلة لشركة طيران إير برلين من ميونيخ يوم الجمعة، فيما يسعى القائمون على إدارة الشركة إلى بيع ما تبقى من أصول.

وتجمع العاملون في الشركة على المدرج لوداع رحلة الشركة الأخيرة رقم (إيه بي 6210)، وفي حين بكى البعض حرص آخرون على التقاط الصور التذكارية.

ولـ«إير برلين» مكانة في قلوب الألمان بفضل رحلاتها لجزيرة مايوركا لقضاء العطلات ومنح الركاب قطع شوكولاتة على شكل قلب في نهاية كل رحلة.

وتقدمت الشركة بطلب إعلان إفلاسها في أغسطس الماضي، وتمكنت بمساعدة قرض حكومي من تسيير رحلات جوية خلال فترة مفاوضات بشأن تقسيمها بين المشترين. ووافقت الشركة بالفعل على بيع جزء كبير من أصول خطوطها الجوية لمنافستها المحلية لوفتهانزا، وتواصل المحادثات بشأن بيع عمليات أخرى مع شركة إيزي جت البريطانية وشركة الطيران الألمانية كوندور التابعة لتوماس كوك.