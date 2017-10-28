مدينة جميرا... أصالة الشرق ودرة تاج الضيافة الإماراتية

مصطفى عبد العظيم (دبي)

منذ افتتاحها في العام 2003، نجحت مدينة جميرا في أن تصبح وجهة الضيافة الأولى للسياح القادمين إلى دبي، ومقصداً رئيسياً للمؤتمرات والفعاليات العالمية والمحلية، لما توفره فنادقها الأربعة وسوقها التراثي، وممراتها المائية الممتدة لثلاثة كليو مترات، من فرصة فريدة لزائريها لاستكشاف عبق وسحر دبي الذي يرتسم على كل معلم من معالم المنتجع.

ويقع منتجع مدينة جميرا على طول شاطئها الخاص، ويقدم الاستجمام الحقيقي في أجواء الحياة العربية الأصيلة مصوراً الجمال الطبيعي للمنطقة، وهو منتجع تمّ استلهام تصميمه من القلاع العربيّة القديمة، إحياءً للتراث العربي في دبي.

وتضم مدينة جميرا أربعة فنادق فخمة هي فندق جميرا النسيم، وجميرا القصر، وجميرا ميناء السلام، وجميرا دار المصيف المكون من 29 فيلا أو وحدة فندقية كل واحدة منها بمثابة فندق مصغر يضم 9 أو 10 غرف وجناح، إضافة إلى 7 فلل جميرا الملكية. ويتميز كل فندق بسمات مختلفة تتيح للضيوف خيارات واسعة في طريقة إقامتهم الشخصية وأسلوبها. ويعتبر جميرا ميناء السلام، الذي أعيد تشطيبه بالكامل عام 2015، فندقاً مريحاً فاخراً في قلب مدينة جميرا يمنح تجربة الضيافة العربية الأصيلة وخدمات عائلية مميزة.

ويتيح جميرا القصر تجربة وصول ملكية ورحلة من الفخامة من خلال غرف الضيوف الرحبة والمصممة بأسلوب عربي تقليدي مع مناظر خلابة تطل على البحر والمشاهد العديدة التي تسحر الأنظار التي يتميز بها المنتجع.