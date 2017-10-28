تونس تفكك «خلية إرهابية» خططت لاستهداف حافلات سياحية

ساسي جبيل (تونس)

تمكنت الوحدات الأمنية بوزارة الداخلية التونسية من تفكيك خلية إرهابية، والقبض على 5 من عناصرها في مدينة «المكنين» بولاية «المنستير» شمال شرقي البلاد، وقالت وزارة الداخلية التونسية إن العناصر الموقوفة اعترفوا بتبنيهم للفكر التكفيري، ومتابعتهم لأنشطة الجماعات الإرهابية ببؤر التوتر، ومباركتهم لها، مشيرة إلى أن التحريات أثبتت تداول عناصر الخلية الإرهابية فيما بينهم فرضية استهداف الحافلات السياحية بولاية المنستير، وأن عملية توقيفهم حالت دون وقوع ذلك.

وأضافت الوزارة أنه باستشارة النيابة العامة، قررت الاحتفاظ بهم، ومواصلة الأبحاث والتحريات والتحقيقات ذات الصلة. كما تمكنت فرقة البحث والتفتيش بالحرس الوطني، بوزارة الداخلية التونسية، من تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 8 عناصر بينهم 5 فتيات، وذلك في ولاية «سيدى بوزيد»، وسط البلاد.

وقالت وزارة الداخلية التونسية إن عناصر الخلية التكفيرية اعترفوا أثناء التحقيق معهم بمبايعتهم لما يسمى تنظيم «داعش» الإرهابي، وعقدهم لقاءات يتداولون خلالها مواضيع تتعلق بنشاط التنظيم الإرهابي المذكور، وتكفير الدولة والمؤسستين الأمنية والعسكرية والدعوة إلى محاربتهما. وأضافت الوزارة، أن عناصر الخلية اعترفوا كذلك بتواصلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عنصر إرهابي ينشط حاليا ضمن الجماعات الإرهابية ببؤر التوتر، وهو زوج إحدى عناصر الخلية، مشيرة إلى أنه بتفتيش منازلهم تم حجز كتب ذات منحى تكفيري وورقة مكتوبة بخط اليد تشيد بتنظيم ما يسمى «داعش» الإرهابي.

ولفتت الداخلية التونسية، إلى أنه باستشارة النيابة العامة، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم بتهمة «الانتماء والتمجيد في تنظيم إرهابي، والتحريض على القتل العمد، والاتصال بأطراف أجنبية ببؤر التوتر».