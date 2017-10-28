علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

أصيب قائد القوات الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم بجروح أمس، في محاولة اغتيال استهدفته، وانفجرت سيارة اللواء أبو نعيم أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة الجمعة، وفق مصادر أمنية، ولم تصدر أي معلومات بعد حول من يقف وراء التفجير.

وأعلن المتحدث باسم وزارة داخلية حماس إياد البزم «نجاة اللواء توفيق أبو نعيم، مدير عام قوى الأمن الداخلي من محاولة اغتيال فاشلة، إثر تعرض سيارته لتفجير بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث أصيب بجروح، ويتلقى العلاج في المستشفى»، وتابع أن «الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث والوصول للجناة». وإثر الانفجار .كشفت صحيفة «يسرائيل اليوم» العبرية امس، عن أن بلدية الاحتلال في القدس ستصادق الأسبوع المقبل على بناء قرابة 700 وحدة استيطانية، وبحسب الصحيفة، فإن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية القدس ستبحث الأربعاء المقبل في إضافة 500 وحدة سكنية في مستوطنة «رمات شلومو»، و200 وحدة في مستوطنة «راموت»، ومخطط البناء في «رمات شلومو» سينفذ في أراض بملكية فلسطينية خاصة ستتم مصادرتها من بلدة شعفاط.