محمد بن سلمان.. وتنقية الخطاب الديني

د. حمدان مسلم المزروعي

تعيش منطقتنا اليوم فرصاً واعدة في مجالات مختلفة، وتقف أمام مستقبل زاهر يتحقق لأبنائها فيه التنمية والاستقرار والعمل والنجاح، وتنفتح عيون أجيالنا وشبابنا على غدٍ مشرق وخير متدفق وجميل متألق.

وَمِمَّا يدفعنا إلى هذا التفاؤل بهذا المستقبل المشرق، إن شاء الله هو انتماؤنا لدين إسلامي حنيف، يأمرنا ويدفعنا إلى نمط حياةٍ مزدهرة تتناسب مع مختلف ظروف الزمان والمكان، فبناءً على تعاليمه المتسامحة نستشرف مستقبلنا المشرق، ونتأمل في غدنا الواعد، ويأتي الدور على كل مسلمٍ ومسلمة في أهمية التمسك بمبادئ ديننا الصحيحة، التي تنطلق في فهم الحياة من منظور حضاري صحيح يستجلي تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بعيدًا عن كل الشوائب التي طرأت عليهما من أفهامٍ منغلقة ومتحجرة، أو دخلت عليهما ممن يدعي الإسلام وهو عنه بعيد قولًا وفعلاً.

ولا شك أن دور العلماء يبرز في مثل هذه الأيام لبيان الفهم الصحيح لديننا الحنيف، وتنقية ما علق في أذهان الكثير من الشوائب التي ترسبت في الأفهام التي تناولتهما، ويزداد هذا الدور أهمية إذا تبنته الدول العربية والإسلامية بقياداتها وحكامها وعلمائها، وأخذت في تنفيذ إرادتها تلك بكل عزيمةٍ وإصرار، ولا ريب أن المملكة العربية السعودية في ريادة تلك الدول التي أخذت على عاتقها إبراز الصورة الحقيقية للإسلام، وعندما يكون همها الأكبر هو التصدي للإرهاب المنبوذ بكل صوره وأشكاله فإنها توجه المسلمين ككل إلى ذلك الهدف بما تحمله من رمزية دينية لديهم في أنحاء المعمورة كلها، فهي قبلتهم وإليها وجهتهم وتوجههم، وهي التي تستند إلى رصيد علمي وثقافي وتاريخي كبير، وفيها ما يؤهلها من ثروات مادية وغير مادية، كل ذلك يجعل ما يدور فيها حول الخطاب الديني محل عناية للمسلمين.

اليوم ننظر مع العالم لهذه الدولة العريقة التي نجزم أنها ستَحمل لنا وللمنطقة وللعالم الإنساني الخيرَ الكثير والفضل الوفيرَ لفهم الإسلام فهماً صحيحاً وتطبيقه في مناحي الحياة المختلفة.

لقد خالجني شعور الفرح والبشرى والفخر والاعتزاز وأنا استمع إلى حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، الذي يُعبِّر عن نظرة ثاقبة، وتوجه سديد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- في هذه المرحلة المهمة من التاريخ، وقد تتبعت هذا الحوار ولاحظت فيه أمارات الحزم والعزم والرغبة والتصميم على وجود فكر سليم، والأخذ من منابع الدين الصافية، والتصدي لكل من أساء لديننا الحنيف وأساء إلى أوطاننا، ودمر خيرات الأرض والشباب حتى تغيرت نفوس كثير منهم فأصبح المقبل على الحياة يصرف وجهه عنها لقناعات مغلوطة، وعواطف غير مضبوطة.