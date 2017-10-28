القوات المصرية تثأر وتقتل 13 إرهابياً بطريق الواحات

القاهرة (وكالات)

وجهت الأجهزة الأمنية المصرية أمس، ضربة قوية للعناصر الإرهابية ثأراً لدماء رجالها الذين استشهدوا الأسبوع الماضي بطريق الواحات، حيث قتلت 13 إرهابياً أمس، خلال مداهمة مزرعة في الصحراء الغربية في عملية نفذت بعد أسبوع من هجوم دام استهدف قافلة للشرطة.

ونقلت أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية قوله «إن 13 من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة قتلوا صباح أمس في اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن بالكيلو 175 بطريق الواحات بنطاق محافظة الوادي الجديد»، مشيراً إلى استمرار عمليات التمشيط بمحيط المنطقة لضبط كافة العناصر الإرهابية.

وأوضح المصدر ذاته أن معلومات كانت قد توافرت لقطاع الأمن الوطني مفادها تواجد عدد من العناصر الإرهابية بأحد المدقات الجبلية المتاخمة للكيلو 175 بطريق الواحات، حيث تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه مأمورية من قطاعات الأمن الوطني والأمن المركزي والأمن العام، إضافة إلى العمليات الخاصة للقبض على تلك العناصر.

وأشار المصدر إلى أنه ولدى وصول القوات إلى المنطقة المشار إليها استشعرت تلك العناصر الإرهابية وجودها وبادرت بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها مما اضطر القوات إلى الاشتباك معها ومبادلتها إطلاق النيران، حيث أسفرت الاشتباكات عن مقتل 13 من العناصر الإرهابية وضبط كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخيرة بحوزتهم.