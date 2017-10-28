منظمة حقوقية: شكوك في تنفيذ قطر تعهداتها إزاء حقوق العمال الأجانب

أبوظبي (مواقع إخبارية)

شككت منظمة حقوقية في تعهدات قطر لمنظمة العمل الدولية بفرض حد أدنى لأجور العمال، ووقف الانتهاكات التي يواجهها آلاف الأجانب الذين يعملون في قطاعات مختلفة، منها مشاريع تتصل بكأس العالم لكرة القدم 2022.

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية في بيان لها أمس الجمعة، إنه تحت ضغوط من «الكونفدرالية الدولية للنقابات العمالية»، وتحقيق «منظمة العمل الدولية» «بشأن عدم مراعاة قطر لاتفاقية العمل القسري»، تعهدت الدوحة بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات العمالية.

وأضافت أن ذلك تم تقديمه في وثيقة صادرة عن منظمة العمل الدولية، عبرّت فيها قطر عن التزامها أمام المنظمة بفرض حد أدنى للأجور، والسماح بمراقبة خبراء مستقلين لأوضاع العمال، وإصلاح نظام الكفالة الذي قد يمنع العمال الوافدين من ترك أصحاب عمل مسيئين. وفي إشارة لعدم ثقة المنظمة بقطر، قالت «هيومن رايتس» في بيانها أمس، إن تعهدات الدوحة المعلنة «لم تستعرض تفصيلاً كيف ستُعدل القوانين، وكيف ستُنفذ التغييرات، أو الإطار الزمني للتنفيذ».

وطالبت السلطات القطرية بـ«تحديد إجراءاتها بوضوح وتطبيق الإصلاحات دون تأخير».

وأوضحت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة أن الوثيقة «تقدم تفاصيل قليلة. على سبيل المثال، تنص على أنه سيتم اعتماد حد أدنى للأجر، دون ذكر متى سيحدث هذا وكيف سيكون أو كيف سيُنفذ؟».

وتطرقت المنظمة الحقوقية إلى إعلان سابق لوزارة العمل القطرية ذكرت فيه أنها وافقت على إنشاء «صندوق لدعم وتأمين العمال» يشمل فرض حد أدنى للأجور. وفي هذا الصدد قالت «هيومن رايتس»، إن على «السلطات في الدوحة توضيح مبلغ الحد الأدنى للأجر ومتى سيبدأ سريانه؟». وفيما يتعلق بإصلاح نظام الكفالة، لفتت المنظمة إلى ضرورة توضيح السلطات القطرية للعالم ما إذا كانت ستلغي نظام تأشيرة الخروج القائم للعمال أم لا. وتفرض قطر تأشيرة الخروج التي تمنع العمال المهاجرين من مغادرة البلاد لمجرد أن صاحب العمل الحالي أو السابق يرفض خروجهم، وفقاً لقانون 21 لعام 2015، والمُعدل بقانون 1 بتاريخ 4 يناير 2017.

ووثقت «هيومن رايتس ووتش» سابقا، ثغرات في الإطار القانوني والتنظيمي القطري أدت إلى انتهاكات بحق العمال المهاجرين واستغلالهم، بما يشمل تأخير الأجور أو عدم دفعها، الازدحام والظروف غير الصحية، نقص مياه الشرب النظيفة والتهوية الملائمة، غياب تدابير الحماية من الإجهاد الحراري في دولة تبلغ فيها درجات الحرارة نهاراً 45 درجة مئوية في الصيف.