دعاوى دولية بانتظار قطر أمام المحكمة الجنائية

أبوظبي (موقع 24)
تعمل منظمات حقوقية عربية على إعداد ملف موثق بالأدلة والشهادات لتقديم دعاوى دولية ضد قطر أمام المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة لفرض عقوبات عليها بسبب استمرارها في دعم الإرهاب.
وذكر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة في تصريحات صحفية أمس أن عدم توقيع قطر على مواثيق المحكمة الجنائية الدولية لا يمنع من ملاحقة وتوقيف ومحاكمة أفراد نظامها الحاكم في أيّ من البلدان المنضمة إليها، كما أنه عقب الانتهاء من إعداد هذا الملف بكافة تفاصيله قد يتم اللجوء إلى أيّ من المحاكم ذات الاختصاص الجنائي الدولي، وإثارة تلك القضية على مستوى المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
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ولفت إلى أن الملف الليبي من أقوى الملفات التي تثبت دعم قطر للجماعات الإرهابية، لأنه يحتوي على وثائق مسجلة لطائرات قطرية وزعت معدات عسكرية على مجموعات مسلحة في عدد من المناطق الليبية، وارتكبت جرائم ضد البشر والمؤسسات الحكومية موثقة أيضاً، إضافة إلى أن توقيع ليبيا على قانون المحكمة الجنائية الدولية يعطي الحق لأيّ مواطن ليبي متضرر باللجوء إليها.
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وأضاف أن «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لديها وثائق تثبت دعم النظام القطري لتنظيم حسم التابع لجماعة تنظيم الإخوان الإرهابي، وتوجد اعترافات لعناصر داخل التنظيم بذلك، وذلك حسب أوراق عدد من القضايا المتعلقة بارتكاب جرائم إرهابية وتثار حالياً أمام القضاء المصري».