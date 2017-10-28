«نظام الحمدين» يعيش حالة ارتباك وحبل الكذب قصير

ساسي جبيل (تونس)
وصف مثقفون ومتابعون للشأن الخليجي التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم لتلفزيون قطر، بأنها تجسيد واضح لحالة من الارتباك الشديد يعاني منه نظام الحمدين والمسؤولون عن السياسة الخارجية ككل، مشيرين إلى أن حمد بن جاسم سعى إلى «تلميع صورة قطر» دون أن يدرك أن حبل الكذب قصير، وأن ما قاله هو «حلقة جديدة لسلسلة من التناقضات والاعترافات، في تأكيد واضح على هشاشة السياسة القطرية الداخلية والخارجية.
وفي هذا الإطار قال الباحث في السياسة العربية الأستاذ عبد القادر الجردي إن أفضل وصف سمعه وقرأه عن قطر خلال الأيام الأخيرة، هو ما قاله ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حين أكد أن «مشكلة قطر هي أنها صغيرة جداً جداً جداً»، موضحاً أن هذه الجملة القصيرة تحمل في طياتها الكثير من العمق، وتترجم حقيقة هذه الدويلة الصغيرة على كل المستويات. وأضاف أن حمد بن جاسم لجأ لأسلوب التبرير «الأجوف» لسياسات الغدر والتآمر والتدمير التي كان يضعها ضد دول المنطقة عندما كان مسؤولاً عن السياسة الدبلوماسية الخارجية لقطر باعتباره كان وزير خارجيتها، ويمثل الدوحة في المحافل الدولية الكبرى.
|
من جهته قال الإعلامي محمد نبراس الجديدي إن اعتراف حمد بن جاسم بعلاقات بلاده الجيدة مع إسرائيل، تؤكد ما كان يقوله الكثيرون من أن النظام في الدوحة يقوم بتنفيذ أجندات إسرائيلية لخلق نوع من التمزق في الصف العربي عامة والخليجي على وجه الخصوص، مضيفاً أن وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الذي يعد هو المسؤول الرئيسي في تنفيذ هذه الأجندة، سعى خلال حواره مع التليفزيون القطري إلى أسلوبه المعتاد في التضليل ونشر الأكاذيب والالتفاف على الحقائق.
|
وأشار إلى أن حديثه الأخير للتلفزيون القطري لا يعد إلا محاولة أيضاً من جانبه لتلميع صورته وغسل يديه من الاتهام المباشر الذي وجهته إليه الجمعيات الحقوقية العربية والغربية، موضحاً أن هناك توجهاً دولياً شبه جاد لمحاكمته ومحاكمة النظام القطري.
وانتقد سياسي ليبي مقيم بتونس وهو محمد جمعة بوعجيل تصريحات حمد بن جاسم والتي حاول خلالها نفي علاقة الدوحة بما حدث في ليبيا والتغطية على التدخلات القطرية في الشأن الداخلي، معتبراً أن حمد بن جاسم حاول من خلال تلك التصريحات المتعلقة بليبيا تبرير الدور القطري المشبوه في ليبيا، مؤكداً أن تصريحاته هي محاولة بائسة ويائسة للدفاع عن قطر، ومشدداً على أن المجتمع الدولي يتحرك بشكل جاد لوقف القيادة القطرية عن استمرارها في هذا المخطط.