سجل حافل لقطر في سرقة الآثار المصرية

أحمد شعبان (القاهرة)

يبدو أن جرائم قطر في حق مصر لم تقف عند العمليات الإرهابية فقط، بل امتدت لسرقة التاريخ المصري الفرعوني، بعد ظهور قطع أثرية مصرية بمتاحف الإمارة الإرهابية في الآونة الأخيرة. والعجيب أن مرشح قطر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة القطري السابق، جاء في المرتبة الأولى في تجارة وتهريب الآثار في قطر، والمعروف بأجندته الماسونية الصهيونية وله علاقات قوية بتل أبيب، والمهرب الأول لآثار العراق إلى إسرائيل.

وتشير الحقائق والمعلومات أن هناك محاولات كثيرة لقطر لسرقة الآثار المصرية، فقبل أحداث ثورة 25 يناير 2011 تم ضبط حاويتين كاملتين تمثلان متحفا بميناء العين السخنة أثناء محاولة تهريبهما بمعرفة دبلوماسي قطري، وتم التحفظ عليهما في الميناء، وكان هذا إبان حكم الإخوان. كما تم الكشف عن فضيحة أخرى لسرقة قطر للآثار المصرية في عهد الإخوان من خلال خطاب مرسل من رئيس الوزراء المصري وقتها هشام قنديل، إلى رئيس مخازن وزارة الآثار ويدعى ميخائيل يأمره بتسليم خيرت الشاطر 282 تحفة إسلامية لتسليمها لقطر لعرضها بتركيا، إلا أن رئيس المخازن رفض تنفيذ تعليمات الوزير رغم انتمائه لحزب الحرية والعدالة الحزب الرسمي لتنظيم الإخوان الإرهابي في مصر.

متحف الفن الإسلامي

وحاولت قطر أيضًا قبل ثورة 11 يناير استعارة إبريق من متحف الفن الإسلامي، قبل أن يتعرض للتدمير بعد الحادث الإرهابي والتفجير الذي تعرضت له مديرية أمن القاهرة في يناير 2014، من قبل تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، ويعرف بإبريق مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية، ولكن الدكتور زاهي حواس وزير الآثار في تلك الفترة رفض الموافقة. وهذه الوقائع الموجودة والمثبتة، بينما توجد عشرات وربما مئات الوقائع غير المعروفة والتي نجحت خلالها قطر في سرقة بعض الآثار المصرية بنفس الطريقة التي حاولت فيها تهريب الآثار بميناء العين السخنة أو غيرها من المنافذ مثل مطار القاهرة الجوي.