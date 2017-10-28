تيلرسون: واشنطن مستعدة للمساعدة في أية جهود للوساطة في الأزمة الخليجية

أبوظبي (الاتحاد، كونا)

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إن دول مجلس التعاون الخليجي أقوى عندما تكون موحدة، وإن واشنطن ستواصل بذل جهودها لفتح خطوط اتصال لتحقيق هذه الوحدة ومع الاستعداد للمساعدة في أية جهود للوساطة.

وأعرب الوزير الأميركي في لقاء مع صحفيين في جنيف بثت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ملخصاً له عن استمرار قلق الولايات المتحدة إزاء «الآثار بعيدة المدى» للأزمة الخليجية.

وأضاف أنه انطلاقاً من روح قمة الرياض التي عقدت في وقت سابق من هذا العام، فإن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع دول مجلس التعاون الخليجي للقضاء على الإرهابيين ومن يمولونهم. وأكد «أن دول مجلس التعاون يطرحون جهوداً متجددة لمكافحة الإرهاب، ويجب أن نوسع تلك الجهود من خلال زيادة التعاون والتنسيق وتقاسم المعلومات فيما بين الجميع».

وشرح تيلرسون تفاصيل رحلته إلى بعض دول الشرق الأوسط، حيث أكد التنسيق المشترك مع العراق، ما أدى إلى تراجع نفوذ (داعش) «كما نجحت قوات الأمن العراقية في تحرير أكثر من 90 في المئة من الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم بدعم من التحالف الدولي».