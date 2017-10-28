ضابط في الجيش التركي يغادر قبرص ويطلب اللجوء

نيقوسيا(أ ف ب)

أعلن مصدر رسمي قبرصي، أن ضابطا في الجيش التركي كان قد طلب اللجوء السياسي في قبرص، غادر الجزيرة التي وصلها مطلع الشهر الحالي. ويعتقد أنها المرة الأولى التي يطلب فيها عسكري تركي اللجوء في قبرص التي تحتل القوات التركية ثلثها الشمالي. وكان الضابط قد وصل مع زوجته إلى ميناء لارنكا على الساحل الجنوبي للجزيرة على متن يخت في الأول من أكتوبر الحالي. وطلب اللجوء، بعد أن أبلغ السلطات القبرصية تعرضه للاضطهاد في تركيا.

وبقي الزوجان في المركب في الميناء تحت مراقبة الشرطة، لكن مصدرا رسميا أكد مغادرتهما قبرص. وتكتمت السلطات القبرصية على المسألة باعتبارها قضية سياسية حساسة. ورداً على أسئلة الصحفيين في وقت سابق هذا الشهر قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية نيكوس كريستودوليدس إنه لا يعلق على «قضايا الأمن القومي». ولا تعترف تركيا بجمهورية قبرص.

وتنتقد تركيا أي دولة قد يتجه اليها مشتبها به في محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016. وتفرض انقرة اجراءات مشددة ضد المشتبه بانتمائهم إلى حركة فتح الله جولن الذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب. ونقل عن مصادر رسمية القول، إن الضابط التركي متهم بالانتماء إلى حركة جولن. ولم يعلن عن اسم الضابط ولا رتبته.