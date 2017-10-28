ماتيس: أميركا لا تريد الحرب مع كوريا الشمالية

سيؤول (وكالات)

أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، خلال زيارة قصيرة للحدود بين الكوريتين أمس، أن الولايات المتحدة «ليس هدفها الحرب» مع كوريا الشمالية، وتدهور الوضع في شبه الجزيرة الكورية منذ مطلع 2016 وخصوصا في الأشهر الأخيرة.

ونجم ذلك عن تسارع البرنامجين النووي والبالستي لبيونج يانج التي أجرت تجربة نووية سادسة منذ مطلع سبتمبر، إلى جانب حرب كلامية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون والرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي سيقوم في نوفمبر باول زيارة له إلى كوريا الجنوبية.

لكن ماتيس الذي توجه إلى المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، أكد أن الولايات المتحدة ترغب في «حل دبلوماسي»، وقال في قرية بانمونجون الحدودية، «كما قال وزير الخارجية ريكس تيلرسون بوضوح، هدفنا ليس الحرب، بل الإخلاء الكامل القابل للتحقق والذي لا يمكن الرجوع عنه، لشبه الجزيرة من الأسلحة النووية».وأضاف أنه ونظيره الكوري الجنوبي سونج يونج-مو «أكدا من جديد التزامهما العمل من أجل حل دبلوماسي لمواجهة سلوك كوريا الشمالية غير المسؤول والخارج عن القانون»، وسيزور ترامب كوريا الجنوبية في 7 نوفمبر، في إطار جولة تشمل 5 دول بالمنطقة.