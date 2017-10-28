تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في «ولاية راخين»

واشنطن (وكالات)

دعا وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس، قائد الجيش الميانماري إلى المساعدة في إنهاء أعمال العنف ضد أقلية الروهينجا المسلمة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناويرت في بيان، إن تيلرسون عبّر خلال اتصال هاتفي مع مين اونج هلاينج عن «قلقه فيما يتعلق بالازمة الإنسانية المستمرة والأعمال الوحشية في ولاية راخين» التي تسودها أعمال عنف أجبرت مئات الآلاف من الروهينجا على الفرار إلى بنجلاديش المجاورة.

وأضافت ناويرت أنّ «وزير الخارجية حضّ قوات الأمن على دعم الحكومة من أجل إنهاء العنف في ولاية راخين والسماح للذين نزحوا خلال الأزمة بالعودة بأمان».

ومنذ بداية الأزمة في أغسطس، فرّ أكثر من 600 ألف من مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش، وتعتبر الأمم المتحدة أنهم تعرضوا لتطهير عرقي.