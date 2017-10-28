انهيار «الدواعش» أمام سرعة تقدم القوات العراقية بقضاء القائم

بغداد (الاتحاد، وكالات)

أعلن مصدر عسكري عراقي أمس، نجاح القوات العسكرية العراقية في اقتحام منطقة معامل الكسارات جنوب القائم على الحدود السورية بصحراء الأنبار، عقب طرد «داعش» منه من دون قتال، مستعيدة أيضاً دائرة البحوث الزراعية شمال الطريق الاستراتيجي ومحطة «اتش 1» وقرية أم الوز ومنطقة الحسينيات ومنطقة النادرة وقاعدة سعد الجوية ومنطقة الكعرة، وذلك في إطار الاستعداد لاقتحام القضاء بكامله بعد إحكام السيطرة على منافذه كافة.

وأكد عماد الدليمي قائممقام قضاء عانه غربي الأنبار، أمس أن القوات الأمنية على مشارف قضاء القائم، مضيفاً أن الجيش العراقي أصبح يحاصر مدينة القائم من أغلب جهاتها، وأضحت تحت مرمى القوات، وأن تقدمها بات أسهل نتيجة انسحاب الإرهابيين، إلى داخل مركز المدينة فيما يقوم الطيران الحربي للتحالف الدولي بشكل متواصل بقصف معاقل «الدواعش» في محيط المدينة وداخلها.

وأطلقت القوات العراقية، أمس الأول عملية عسكرية لاستعادة راوة والقائم بمحافظة الأنبار، وهي آخر معاقل التنظيم الإرهابي في العراق. وانطلقت العملية العسكرية من 3 محاور بمشاركة القوات المشتركة وأبناء العشائر والتحالف الدولي، وتهدف لدحر «داعش» والسيطرة على الشريط الحدودي مع سوريا. وأكد الدليمي أن عصابات «داعش» الإجرامية بحالة انهيار بعد التقدم السريع الذي حققته العملية وتحرير أهم مناطق ارتكاز الإرهابيين في عكاشات والمشاريع ومجمع الفوسفات ومناطق صحراوية أخرى باتجاه مدخل القضاء. وأشار إلى أن فرق معالجة المتفجرات تقوم وبعمل متواصل برفع العديد من العبوات الناسفة، وإبطال مفعول المنازل المفخخة والمباني الحكومية التي قام بتفخيخها الإرهابيون، لتسهيل مهمة تقدم القوات الأمنية باتجاه تحقيق أهدافها.

من جهته، قال القيادي في «عمليات الجزيرة» اللواء الركن قاسم المحمدي، إن الفرقة الثامنة المشاركة في عمليات استعادة قضاء القائم اشتبكت، صباح أمس، مع الإرهابيين جنوب شرقي القائم، حيث قتل 32 «داعشياً»، ولاذ عدد كبير منهم بالفرار باتجاه مركز القائم. كما أعلن مصدر أمني في الأنبار أن القوات ‬الأمنية ‬تمكنت ‬من ‬اختراق ‬حاجز ‬الصد ‬الذي ‬أنشأه‭ ‬داعش ‬قرب‭ ‬قرية ‬العطيرة ‬شمال ‬شرق ‬قضاء ‬القائم ‬أقصى ‬غربي ‬‬الأنبار ‬وقتلت ‬أكثر من 20‬ عنصراً ‬من «‬داعش» لافتاً إلى أن ‬القوات المشتركة ‬مستمرة ‬في ‬التقدم ‬لتحرير ‬قضاءي ‬القائم ‬وراوة ‬من ‬قبضة ‬العصابات ‬الإرهابية‭ .

وفي تطور مواز، أفاد مصدر أمني عراقي، بمقتل أحد عناصر «فرقة الصحوة» وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد. وذكرت وكالة أنباء الإعلام العراقية أن «عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للصحوة في منطقة باوي التابعة لقضاء المدائن جنوبي بغداد، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر النقطة وإصابة اثنين آخرين ».