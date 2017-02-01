مليار و500 مليون درهم لحقوق كأس الخليج في 15 عاماً

معتز الشامي (دبي)

استبشر الشارع الرياضي الخليجي خيراً مع تشكيل أول مجلس لاتحاد الكرة الخليجي، والذي يعمل على إدارة وتنظيم بطولات الخليج، وأبرزها بطولة كأس الخليج للمنتخبات، والتي عانت العشوائية والهواية خلال السنوات الماضية، لكن الظفرة المنتظرة لم تحدث.

وزاد من سوء الموقف، بدء تواصل لجنة التسويق المسؤولة عن بيع حقوق بطولة الخليج، مع شركات مختلفة، ولكن بشكل «فردي» دون إعلان رسمي عن نواياها بتسويق البطولة ووضع كراسة شروط، تتضمن بيع منتجها وهو البطولات الخليجية، وتحديد سعر أوليّ تبدأ به المزايدة بين القنوات الرياضية الراغبة في الحصول على حقوق البطولة.

وعلمت «الاتحاد» أن لجنة التسويق في الاتحاد الخليجي، والتي يترأسها محمد النويصر نائب رئيس اتحاد الكرة السعودي سابقاً، تلقت بالفعل عرضاً «شفهياً»، تقدم به وسيط، عن شركة «إم بي إند سيلفا»، لشراء حقوق جميع بطولات الكرة من الاتحاد الخليجي، مقابل 360 مليون دولار ولمدة 10 سنوات، وبالفعل حدث التفاوض «الشفهي» قبل بيع الشركة إلى شركة أخرى صينية، ولم يتحول إلى عرض رسمي مثبت في رسالة رسمية من الشركة.

وما إن تلقت لجنة التسويق الخليجية هذا الرقم، حتى بدأت في رفع سقف طموحها في بيع الحقوق، والضغط للحصول على أعلى أسعار عبر التفاوض «المباشر» مع شركات مختلفة، وكشفت مصادر وثيقة، أن شركة إيطالية تعمل في دبي أشعلت السباق على حقوق كأس الخليج، لحدود غير مسبوقة، بعدما عرضت مبلغ 420 مليون دولار، أي ما يوازي ملياراً و500 مليون درهم تقريباً، وأوضحت المصادر أن المبلغ المعروض سيكون للحصول على الحقوق لمدة 8 بطولات، والتي تقام على مدى 15 عاماً.