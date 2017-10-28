عجمان و الإمارات التحدي الصعب في «معركة الهروب»!

عماد النمر (عجمان)

مباريات عدة لا تجمع أهل القمة، إلا أنها تحمل درجة «مهم للغاية»، ولا تساوي 3 نقاط فقط، بل ست نقاط كاملة، يكفي أنها تجمع فريقين هدفهما الهروب من «المنطقة الساخنة»، سعياً إلى تأمين البقاء ضمن منظومة «المحترفين» في نهاية المطاف.

بهذه المعطيات، تدور رحى لقاء التحدي الصعب بين عجمان وفريق الإمارات ضمن الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، ويطمح «البرتقالي» إلى استمرار صحوته التي بدأت في الجولة الماضية، بعدما حقق فوزه الأول في المسابقة على النصر، وحصد أول ثلاث نقاط، ما رفع الحالة المعنوية لدى لاعبي «البرتقالي» الذين لم تهتز شباكهم للمرة الأولى هذا الموسم، ويسعون لزيادة غلتهم والوصول إلى «النقطة السادسة»، للتقدم خطوة نحو الأمان، عطفاً على الأداء الجيد الذي يقدمه الفريق في جميع مبارياته.

ويسيطر التكافؤ على مباريات الفريقين في دوري المحترفين، حيث التقيا 8 مرات، فاز عجمان في 4 والإمارات 3 مرات والتعادل في لقاء، وفي آخر التحديات موسم 2014 - 2015، فاز عجمان بهدفين في ملعب «الصقور»، ورجحت الإمارات 4 - 2 على أرض «البرتقالي».

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