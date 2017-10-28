ماجد العويس: الوحدة «ممتع» وشباب الأهلي «تائه» في الملعب

دبي (الاتحاد)
يرى ماجد العويس. أن الوحدة هو الطرف الأفضل في مباراته أمام شباب الأهلي دبي، بفضل التنظيم الجيد، والانتشار المحكم داخل الملعب، والتدرج في صناعة الهجمات، مما أكسبه خطورة واضحة طوال الشوطين، وكان قريباً من حصد النقاط الثلاث، وقال: ريجيكامب اللقاء بذكاء كبير وتفوق على منافسه، بينما لم يقدم شباب الأهلي المستوى المنتظر وظهر تائهاً في الملعب، حيث لم تشاهد الجماهير الإمكانيات الحقيقية للاعبين، خاصة في الهجوم بسبب العشوائية في اللعب، والاعتماد على الكرات الطويلة التي لم تشكل خطراً حقيقياً.
وأشار العويس إلى أن الوحدة اندفع للهجوم، وحاول الفوز بالنقاط الثلاث، وأسهم دخول الخديم في تنشيط الأداء، وكانت الكرة تمر عبر الخطوط الثلاثة وأحياناً يشارك الحارس في بدء الهجمة، كما اعتبر أن دخول جوجاك زاد من قوة الوسط، وجعل الخطوط الثلاثة تنسجم وتؤدي بشكل ناجح.
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وأضاف أيضاً أن خروج إسماعيل مطر في الشوط الأول، لم يؤثر سلباً في أداء «العنابي»، بل على العكس واصل الفريق تماسكه، ونجح في أخر ربع ساعة من عمر المباراة، في تحقيق أفضلية واضحة، بفضل اعتماده على الجهة اليمنى التي يقودها مراد باتنا، وصنع فرصاً مواتية، لكنها افتقدت إلى المساندة، ولعب المنهالي دوراً إيجابياً في تحقيق الأفضلية «العنابية»، خلال الفترة الأولى، وبالنسبة لأصحاب الأرض انخفض مستوى الفريق، وقلت المحاولات الهجومية أمام عدم فاعلية المهاجمين، واعتماد الفريق على الكرات الطويلة، لشن هجمات مرتدة سريعة.