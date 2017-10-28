«ديناصور» مغطى بالريش يدهش العلماء

واشنطن (رويترز)

يشترك ديناصور بحجم حيوان «الراكون» يغطي جلده الريش، جاب الصين قبل 130 مليون عام في سمة مميزة مع الراكون، وهو نوع من الثدييات ذات الفراء تعيش في أميركا الشمالية في وقتنا الحالي. والسمة المشتركة هي شريط من الجلد الغامق يحيط بعيونها يشبه الأقنعة التي يستخدمها اللصوص.

وقال علماء أمس الأول الخميس، إن تحليلا لحفريات من الريش على جلد ديناصور يسمى «سينوساوروبتريكس» يكشف عن نمط للتمويه تضمن القناع المحيط بالعينين وذيلا مخططا ولونا فاتحا للجلد في أسفل البطن، في حين يكون لون الظهر داكنا. كما يشير اللون إلى البيئة التي كان يعيش فيها هذا الديناصور، إذا يعتقد الباحثون أنه كان يعيش في سهول عشبية وليس في الغابات.

وقال عالم الحفريات فيان سميثويك من جامعة بريستول في بريطانيا عن قناع اللصوص «كان هذا اكتشافا مدهشا تماما». وربما منحت هذه الصفة السينوساوروبتريكس مزايا معينة. ويقول سميثويك إنه في الطيور، وهي سليلة فصيل الديناصورات، غالبا ما يحجب القناع العينين. ويضيف أن الحيوان المفترس والفريسة يبحثان عادة عن العينين للاستدلال على وجود الآخر. وأضاف «أنماط اللون التي عثرنا عليها كلها معروفة بأنها ترتبط بالتمويه في الحيوانات التي تعيش حاليا». ويصل طول الديناصور «سينوساوروبتريكس» نحو متر وله قدمان وذراعان قصيرتان وإبهامان كبيران وذيل طويل جدا ويغطيه ريش يشبه الخيوط. كما أن له أسنانا صغيرة حادة وكان يتغذى على الفقريات الصغيرة مثل السحالي.