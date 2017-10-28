القدس والحب في بيت شعر المفرق

المفرق (الاتحاد)

نظم بيت الشعر بالمفرق أمسية شعرية أدارها عاقل الخوالدة، وشاركت فيها الشاعرة ليانا الرفاعي والشاعر أسامة الكيلاني، الذي استهل الأمسية بقراءاته عازفاً على وتر الروح فلامس الوجدان، ومما قرأه :للأغنيات مسافةٌ مُحتلَّهْ /‏ ودمٌ يُراق وغيمةٌ مُبتلَّهْ /‏ وكأن أركان السماء تبدلت /‏ فغدا الغريب على البلاد مُولَّهْ/‏ والقدس تعصر جرحها ليمونةً /‏ حتى إذا مرَّ الوليد تبلّهْ /‏ عيناكَ ما نامت لأجل حبيبتي /‏ وحبيبتي ماتت من دون مذلَّهْ/‏ وهنا يعود المتعبون لظلهم /‏ وأنا أفتش عن دمي لاظلَّهْ. أما الشاعرة ليانا الرفاعي التي غنت روحها عزفاً رقيقاً على وتر المشاعر؛ فقد لامست شغاف القلب بما قدمته من صدق مشاعرها وشعرها، ومما قرأته قصيدة «أكرم قتيلك» :

سَدَّدتَ سَهمك فاستباح جَوانِحي/‏ لمّا شَددتَ بِقوسِ هَجرِكَ للوَرا/‏ فأصابَني في مَقتِلٍ لكن نَبضي /‏في العُروقِ عن السُّكونِ تأخَّرا/‏ وبَدأتُ أستَجدي الفُراقَ لِراحَتي /‏ أَجهز عَلى مُضناكَ حتى تُؤجَرا.