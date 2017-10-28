ساجدة الموسوي: الأمل يليق بك يا عراق

محمود عبد الله (أبوظبي)

«بكيت العراق» هي المجموعة الرابعة عشرة، للشاعرة العراقية المقيمة في الإمارات «ساجدة الموسوي» وصدرت مؤخراً في 115 صفحة، وتتضمن 28 قصيدة، كتبتها بين الأعوام 2007 و2011. وتنتمي القصائد إلى شعر التفعيلة، وفيها تمتحن الشاعرة الحلم ليرتقي بها رسولا لوطن، لم يسأل شعبه &ndash كما فعل أهل المكسيك، تلك البلاد العريقة بالحضارات، حينما غزاهم الإسبان عام 1521.

وفي معظم قصائد هذه المجموعة، تؤكد الموسوي إن الأمل يليق بوطن مثل العراق. وإزاء رؤيا كهذه، تبني قصائدها على تمرد الصورة واحتجاجها وعلى شموخ الكلمة ودلالاتها. والدهشة مما حدث هو استعادة لما كان يجب أن يحدث. فالتاريخ في هذا الديوان تم توظيفه ليؤكد فعل المقاومة للاحتلال والهمجية والخيانة. الإبداع، هو عذاب المبدع حينما يكون موضوع النص (وطن)، فما بالك بالعراق. وفضيلة النص مع الموسوي أنه ينتمي لأولئك الذين لا نعرف أسماءهم، لكنهم يقاومون من أجل الحرية، ومع إن الحداثة عربياً وصف غامض، وزمنياً قد تم تجاوزه، وإبداعياً لم يعد سؤالا للمبدع، إلا أن قصائد الشاعرة في هذه المجموعة الاستثنائية تضع الحداثة باعتبارها موقفاً في قضية.