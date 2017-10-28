مؤسسة فكرية باسم إدغار موران في المغرب

محمد نجيم (الرباط)

كشف الفيلسوف والمفكر وعالم الاجتماع الفرنسي، إدغار موران، أنه بصدد تأسيس مؤسسة ثقافية فكرية تحمل اسمه، سيكون مقرها في العاصمة المغربية، الرباط، لتكون من المراكز البحثية المغربية والدولية التي تهتم بالتعليم والتربية ومقاربة علاقة المغرب بإفريقيا.

ويقيم ادغار موران (مواليد 1921) في المغرب منذ أشهر كثيرة، شأنه في ذلك شأن العديد من الكُتاب والمفكرين والفلاسفة من مختلف أنحاء العالم، خاصة من أوروبا وأصقاعها الباردة. ومعروف أن غالبية كتب إدغار موران ترجمت على يد مغاربة أكفاء، وصدرت أعماله في ترجماتها العربيات عن دور نشر مغربية عريقة. وعلاوة على المقالات والأبحاث والرسائل الجامعية التي صدرت عنه من الجامعات المغربية فقد وشحه الملك محمد السادس بوسام الكفاءة الفكرية، الذي يعتبر من أهم الأوسمة التي تمنح لكبار الكتاب في المغرب.

وسبق للمفكر إدغار موران، مؤلف «ثقافة أوروبا وبربريتها»، و«هل نسير إلى الهاوية؟»، و«إلى أين يسير العالم؟»، أن صرح بحبه بأن علاقته بالمغرب وحبه لهذا البلد العربي والإسلامي الإفريقي، كانت منذ زمن بعيد، وكان دائم الإعجاب بالمغاربة خلال مطالبتهم بالاستقلال، والتخلص من الاستعمار الفرنسي.

وستكون مؤسسة «إدغار موران»، إضافة نوعية إلى مؤسسات ثقافية أخرى، تم تأسيسها في المغرب، من بينها «مؤسسة محمد شكري»، و«مؤسسة ادمون عمران المالح»، ومؤسسة فريد بلكاهية، ومؤسسات ثقافية أخرى.