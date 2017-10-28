«الشارقة الدولي للكتاب» يبحر مع زواره إلى المستقبل

الشارقة (الاتحاد)

مواكبة للإقبال المتزايد على الكتب الإلكترونية وشراء الكتب عبر الإنترنت، كشف معرض الشارقة الدولي للكتاب عن إقامة جناح كبير لدور النشر والمواقع الإلكترونية المتخصصة في نشر وتوزيع الكتب الإلكترونية والصوتية، يحمل عنوان «منطقة المستقبل» ويتخذ من القاعة رقم واحد موقعاً له. وتشارك في الجناح مجموعة من كبريات الشركات المتخصصة في مجال النشر والكتاب الإلكتروني، ومنها: نيل وفرات. كوم، وانستايلو، واقرأ لي، والمنهل، وشركة كتاب صوتي إيه بي، وكادي ورمادي، وجملون، وذاتس بوكس، والمستقبل الرقمي، وكانون، ونيكسيس، والتي ستعرض للزوار تجاربها، وتقدم لهم خدمات نوعية، مثل البحث، والتصفح الذكي.

وأكد أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن «منطقة المستقبل» جاءت لتلبية احتياجات القراء المهتمين بالكتب الإلكترونية، وخصوصاً طلبة المدارس والكليات والجامعات، إضافة إلى الكتب الصوتية التي تتوجه بشكل أساسي إلى الموظفين والأشخاص الذين يقضون أوقاتاً طويلة في التنقل بمركباتهم الخاصة، حيث تتيح لهم مثل هذه الكتب الاستمتاع بها سمعياً أثناء انشغالهم في أي وقت من اليوم.

وأشار العامري إلى أن معرض الشارقة الدولي للكتاب وإن كان يركز على الكتاب الورقي ويخصص له المساحة الأكبر والأهم، فإنه لا يمكن أن يتجاهل الإقبال المتزايد على الكتاب الإلكتروني أو الرقمي والكتاب الصوتي، مضيفاً أن ما يهم المعرض بالدرجة الأساسية هو جذب أفراد المجتمع كافة إلى عالم القراءة، للحصول على المعرفة والمتعة والفائدة، بغض النظر عن شكل الأداة التي تزودهم بهذه المعارف والعلوم.

وتتميز «منطقة المستقبل» بإتاحتها الفرصة لزوار المعرض للتفاعل مع الشركات المشاركة والعارضة، والمنتجات القرائية التي تقدمها لهم من خلال مختلف الأدوات والوسائل والقنوات الإلكترونية والسمعية والبصرية، كما تسمح لهم بتجربة الخدمات بشكل مباشر، والحصول على العديد من العروض الترويجية والخصومات، تماشياً مع حرص المعرض على تسهيل الوصول إلى المعرفة وإتاحتها للجميع.