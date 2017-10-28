جموع غفيرة تشيع جنازة «الشهيد الكعبي» إلى مثواه الأخير

فهد بوهندي ووام (أبوظبي - الفجيرة)
أدت جموع غفيرة من المصلين بجامع التوحيد في منطقة القرية بالفجيرة صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن سعيد مطر الكعبي الذي انتقل إلى جوار ربه خلال أدائه واجبه الوطني في عمليتي «عاصفة الحزم وإعادة الأمل» ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.
كما أدى الصلاة عدد من المسؤولين وكبار ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين. وشيع المصلون جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير حيث ووري الثرى بمقبرة القرية ودعا الجميع الله العلي القدير أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
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«الاتحاد» التقت أفراد أسرة الشهيد الكعبي، وأهالي المنطقة الذين عبروا عن فخرهم واعتزازهم بابنهم شهيد الواجب، فقال خليفة الكعبي الشقيق الأكبر للشهيد:«إن أخي مصدر فخر لنا جميعا، تألمنا لفراقه ولكننا في الوقت ذاته فخورون به جداً، فقد ضحى بروحه فداء لوطنه، مشيراً إلى أن أخاه الشهيد كان خلوقاً محباً ومحبوباً من الجميع.وأضاف إن مشاركة هذه الأعداد الكبيرة من الأهالي الذين قدموا من قريب وبعيد في تشييع جنازة أخي خفف عنا كثير، وأشعرنا بأن الشهيد ليس فقيدنا فقط وإنما هو فقيد الوطن وابن لكل أسرة إماراتية.
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وقال المو اطن عبدالله خميس:«نحن اليوم نشيع بطل جديد ينضم لقائمة الشرف، نحن فخورون جداً بأخوتنا وأبنائنا الذين قدموا أرواحهم في سبيل رفعة وطنهم وحمايته.
وقال المواطن سالم الكعبي:«أسأل الله القدير أن يتقبل أبناءنا مع الشهداء والصالحين، مؤكداً أن استشهادهم أثناء تأدية الواجب إنما هو مصدر اعتزاز وفخر لكل مواطن من أبناء الدولة، وأننا جميعاً جند لهذا الوطن وفداء لترابه ولقيادتنا الرشيدة، وبرأيي أن هذه الأعداد الضخمة من الأهالي الذين توافدوا لتشييع الجثمان، إنما هم جميعاً فخورون بتضحيته العظيمة.
وكان جثمان الشهيد العريف/&rlm&rlm&rlm1 سعيد مطر علي الكعبي قد وصل امس إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي، على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة، وجرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال الجثمان، حيث كان في الاستقبال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد نعت أمس الشهيد الذي انتقل إلى جوار ربه خلال أدائه واجبه الوطني في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن مشاركة قواتنا في عمليتي «عاصفة الحزم وإعادة الأمل» في إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة.